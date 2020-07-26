Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборочная кампания в Беларуси набирает обороты. Собран первый миллион тонн зерна. Всего аграрии планируют достичь цифры в восемь миллионов тонн.

Уже убрано более 12% площадей. На полях работают около 20 тысяч единиц техники. Задачу усложняет то, что уборочная страда в этом году началась позже обычного. Но в Минсельхозпроде страны уверяют: на итоговый урожай это не повлияет.

«Все условия созданы для механизаторов, для управленцев, чтобы без потерь убрать и получить хлеб. Сегодня наши возможности позволяют убирать в день 4-5 процентов, 106 тысяч гектаров. И дорабатывать 585 тысяч тонн хлеба. Это позволит при погожей погоде убрать за 22 дня весь урожай», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко.

По темпам сбора урожая лидирует Гомельская область. Там убрано более 30% площадей.