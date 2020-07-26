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Развенчан миф о вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не враждовали – у женщин просто нет ничего общего. Об этом пишут светские хроникеры Омид Скоуби и Каролин Дюран, авторы биографической книги о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы». Подробности
Авторы книги делают попытку развенчать несколько мифов о представителях британской королевской семьи. Так, светские хроникеры утверждают, что отдаленность действительно возникала, но между принцами Гарри и Уильямом, а не их женами Меган и Кейт.
Согласно книге, отношения между герцогинями просто не развивались с их самой первой встречи.
По утверждению светских хроникеров, Меган надеялась, что Кейт сделает в их отношениях первые шаги, но этого не произошло. Также бывшая актриса была сильно разочарована отсутствием поддержки со стороны Миддлтон, когда Маркл переживала нападки прессы.
Фото: PA
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Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не враждовали – у женщин просто нет ничего общего. Об этом пишут светские хроникеры Омид Скоуби и Каролин Дюран, авторы...
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