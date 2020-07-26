Выборы президента Беларуси – 2020: как и где голосовать за границей













Sputnik. Президентские выборы – 2020 пройдут в Беларуси 9 августа. Возможность проголосовать есть и у граждан, проживающих за пределами республики. Как и где принять участие в голосовании, находясь за границей – в справке





Где проголосовать, находясь за границей





Граждане Республики Беларусь, постоянно или временно находящиеся в другой стране, могут поучаствовать в президентских выборах на специально организованных участках. Суммарно для грядущего голосования образовано 44 участка в 36 странах мира – традиционно они будут расположены на территории генконсульств и посольств.





В некоторых странах участков будет несколько: так, три пункта будут встречать белорусов на территории России – они разместятся в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. А в Польше граждане РБ смогут проголосовать в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске.





Кроме того, п два участка заработают в Германии (Берлин, Мюнхен), Латвии (Рига, Даугавпилс), США (Вашингтон, Нью-Йорк) и Турции (Анкара, Стамбул). Полный список пунктов голосования за пределами Беларуси – в инфографике Sputnik.





Как участвовать в выборах-2020 за рубежом





Процесс, позволяющий отдать свой голос кандидату в президенты Беларуси, за границей аналогичен тому, который организован непосредственно на территории республики.





Чтобы принять участие в голосовании на территории другой страны, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Республики Беларусь. Граждане могут проголосовать как в период досрочного голосования, так и в основной день голосования:





с 4 по 8 августа (с 10:00 до 14:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов);

9 августа (с 8:00 до 20:00 часов).





Каждый избиратель получит бюллетень для голосования. В документ необходимо поставить какой-либо знак (например, крестик или галочку) в специальном поле возле фамилии того кандидата, за которого избиратель захочет отдать голос.





Голосование является тайным: заполнение происходит в кабине или отдельной комнате. После избиратель должен опустить заполненный бюллетень для голосования в опечатанный ящик. При этом избирателям запрещено разглашать какую-либо информацию о том, какой вы р они сделали.





Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины белорусов-избирателей. Результаты будут установлены на каждом участке, а посте итоги президентских выборов-2020 установит Центральная комиссия.





ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты на выборах 2020 года: Светлану Тихановскую, действующего главу государства Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Анну Канопацкую.







