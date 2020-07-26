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Выборы президента Беларуси – 2020: как и где голосовать за границей

26.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для белорусов, постоянно проживающих за рубежом, организовано 44 участка для голосования в 36 странах: прийти туда можно как в основной день, так и досрочно.




Президентские выборы – 2020 пройдут в Беларуси 9 августа. Возможность проголосовать есть и у граждан, проживающих за пределами республики. Как и где принять участие в голосовании, находясь за границей – в справке Sputnik.

Где проголосовать, находясь за границей


Граждане Республики Беларусь, постоянно или временно находящиеся в другой стране, могут поучаствовать в президентских выборах на специально организованных участках. Суммарно для грядущего голосования образовано 44 участка в 36 странах мира – традиционно они будут расположены на территории генконсульств и посольств.

В некоторых странах участков будет несколько: так, три пункта будут встречать белорусов на территории России – они разместятся в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. А в Польше граждане РБ смогут проголосовать в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске.

Кроме того, п два участка заработают в Германии (Берлин, Мюнхен), Латвии (Рига, Даугавпилс), США (Вашингтон, Нью-Йорк) и Турции (Анкара, Стамбул). Полный список пунктов голосования за пределами Беларуси – в инфографике Sputnik.

Как участвовать в выборах-2020 за рубежом


Процесс, позволяющий отдать свой голос кандидату в президенты Беларуси, за границей аналогичен тому, который организован непосредственно на территории республики.

Чтобы принять участие в голосовании на территории другой страны, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Республики Беларусь. Граждане могут проголосовать как в период досрочного голосования, так и в основной день голосования:

с 4 по 8 августа (с 10:00 до 14:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов);
9 августа (с 8:00 до 20:00 часов).

Каждый избиратель получит бюллетень для голосования. В документ необходимо поставить какой-либо знак (например, крестик или галочку) в специальном поле возле фамилии того кандидата, за которого избиратель захочет отдать голос.

Голосование является тайным: заполнение происходит в кабине или отдельной комнате. После избиратель должен опустить заполненный бюллетень для голосования в опечатанный ящик. При этом избирателям запрещено разглашать какую-либо информацию о том, какой вы р они сделали.

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины белорусов-избирателей. Результаты будут установлены на каждом участке, а посте итоги президентских выборов-2020 установит Центральная комиссия.

ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты на выборах 2020 года: Светлану Тихановскую, действующего главу государства Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Анну Канопацкую.
 
 
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Для белорусов, постоянно проживающих за рубежом, организовано 44 участка для голосования в 36 странах: прийти туда можно как в основной день, так и досрочно.
 
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