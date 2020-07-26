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В крупном коммерческом банке сбои: не работают банкоматы, карточки, недоступны сайт и приложения

26.07.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе крупного коммерческого — Банк БелВЭБ — произошли серьезные технические сбои. Из-за этого не работают банкоматы, банковские карточки, не доступен сайт, колл-центр, а также мобильное приложение и интернет-банкинг. В пресс-службе банка сообщили, что проблемы вызваны техническими сбоями.


Фото: Reuters

«Непонятно по каким причинам перестал работать сайт Банк БелВЭБ, телефоны тоже не работают», — сообщил один из читателей. «Никакой связи с банком, справка недоступна, приложение не работает, банкоматы так же», — написал еще один читатель.

«Вынуждены сообщить, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена», — пояснили в Банк БелВЭБ.

В банке отмечают, что о возобновлении полной работоспособности сообщат дополнительно.

 
 
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В работе крупного коммерческого - Банк БелВЭБ - произошли серьезные технические сбои. Из-за этого не работают банкоматы, банковские карточки, не доступен сайт,...
 
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