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Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

26.07.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

Выходец из Руанды, работавший волонтером в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма. Об этом сообщает Ouest France.

Пожар произошел 18 июля и продолжался несколько часов. В результате возгорания в соборе полностью разрушился большой орган. Был заподозрен умышленный поджог. На следующий день задержали 39-летнего мужчины, который в день происшествия должен был запереть двери. Однако позже его отпустили на свободу без предъявления обвинений.

25 июня мужчину задержали во второй раз. Судья предъявил ему обвинения в поджоге, и он признал вину. Также выходец из Руанды указал, что поджег храм в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита.

Что стало мотивом, не сообщается. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Фото: JULIEN LESINGE

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Выходец из Руанды, работавший волонтером в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма. Об этом сообщает Ouest France. Пожар произошел 18 июля и...
 
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