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Как романтично! Воспитанник академии минского «Динамо» сделал предложение девушке прямо на стадионе
Источник материала: Tut.by
25 июля воспитанник академии клуба Федор Вербицкий сделал предложение своей девушке Виолетте прямо на стадионе. И она сказала да!
Случилось это в перерыве матча минского «Динамо» против «Городеи».
Напомним, что матч закончился победой столичного клуба со счетом 1:0.
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