Как романтично! Воспитанник академии минского «Динамо» сделал предложение девушке прямо на стадионе

Источник материала: Tut.by

25 июля воспитанник академии клуба Федор Вербицкий сделал предложение своей девушке Виолетте прямо на стадионе. И она сказала да!



Фото: «Динамо-Минск»

Случилось это в перерыве матча минского «Динамо» против «Городеи».

На стадионе романтика. @FC_Dinamo_Minsk хороши, помогли парню сделать красоту. pic.twitter.com/62khijkczh — Raf Sarkisian (@Sarkisov 13 ) July 25, 2020

Напомним, что матч закончился победой столичного клуба со счетом 1:0.