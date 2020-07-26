На Новогрудчине проходит VII Региональный фестиваль-конкурс бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Музыка сердец»

Источник материала: Вороновская газета





40 лет без Владимира Высоцкого… 25 июля, в день памяти великого поэта , музыканта и актера на Новогрудчине был дан старт VII Региональному фестивалю-конкурсу бардовской песни «Музыка сердец».

«Этот человек – не поэт. Поэты – это Пушкин, Лермонтов и другие. Музыкант? Тоже нет… Он и не актер, я работал со многими актерами за свою карьеру, поэтому говорю это с полным убеждением… Он – гений… Это тот человек, через кого с нами разговаривает время», – так про Владимира Высоцкого говорил Андрей Тарковский. Нельзя не согласиться с не менее гениальным режиссёром театра и кино. А сегодня, сквозь десятилетия, Владимир Семенович снова «разговаривает» с поклонниками своего творчества.





– Позвольте сердечно поприветствовать всех на ежегодном фестивале бардовской песни «Музыка сердец», – обратилась к присутствующим во время церемонии открытия фестиваля-конкурса заместитель председателя райисполкома Светлана Королько. – 40 лет назад, 25 июля перестало биться сердце человека-легенды, поэта, автора-исполнителя, актера, выдающейся личности – Владимира Семеновича Высоцкого. Однако до сих пор память о его творчестве живет в сердцах людей…







Почетный гость фестиваля, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Эдуарда Крусткалн выразил искренние слова восхищения бессмертным творчеством В.Высоцкого. Эдуард Феликсович пожелала участникам успешных выступлений, а зрителям – хорошего настроения и отличного отдыха.

Главное событие фестиваля – конкурсная программа «Созвучие гитары и души», в этом году собрало на берегу озера Литовка более 20 исполнителей бардовской песни из Беларуси, среди которых – два дуэта из Новогрудка и Баранович. В этот вечер со сцены звучали как известные песни Владимира Высоцкого, в том числе на белорусском языке, так и авторские композиции бардов.





На протяжении мероприятия работали фотозона «Песня, гитара и я», интерактивная площадка «Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю – значит, я живу!», литературная экспозиции «Я никогда не верил в миражи», фотовыставки, детская развлекательная площадка, выставки-продажи сувенирной продукции.









Для желающих отдохнуть на природе были представлены зоны для пикника, фуд-корт, организована продажа ухи





Жюри конкурса возглавил актер театра и кино Артур Федорович. Лауреаты были определены сразу в нескольких номинациях. Лучшими исполнителями авторского произведения были признаны Алексей Юхневич и Антон Дудкевич. Лауреатом I степени в номинации «Исполнитель произведения В.Высоцкого» стала Ольга Подчиненкова, в номинации «Автор слов исполняемого произведения» – Анатолий Кулаковский, в номинации «Автор музыки исполняемого произведения» – Виктор Жилянин, в номинации «За исполнение песни В.Высоцкого на белорусском языке» – Сергей Карпович. Специального приза за преданность и постоянное участие в фестивале был удостоен Александр Кавцевич, приза зрительских симпатий – Алексей Юхневич и Антон Дудкевич. Все участники фестиваля-конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.









Во время церемонии награждения победителей конкурса «Созвучие гитары и души» заслуженная награда была вручена талантливой новогрудчанке, постоянной участнице концертных программ в районе и за его пределами, лауреату многочисленных региональных, областных и республиканских творческих конкурсов Софье Грабовик, которая стала обладателем гран-при открытого дистанционного творческого конкурса «#Таланты дома». К слову, в данном конкурсе участие принимали более 80 ребят со всех уголков Беларуси.





Сегодня, 26 июля, в сквере по улице Советской прошла церемония возложение цветов к бюсту Владимира Высоцкого.













В рамках первого дня фестиваля также состоялись бард-баттл, выступление постоянных гостей фестиваля «Песни, выбранные сердцем», вечер песен Владимира Высоцкого «Мой финиш – горизонт» в исполнении А.Федоровича, ореn air «Хиты 80-х» вместе с рок-группой «Singing Rock», ретро-дискотека «Ностальгия», фестивальная ночь у костра «В кругу друзей».

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