«Не, не звяду, калі не выйграем». Беларуска набила тату со знаками Тихановской, Бабарико и Цепкало

Источник материала: KYKY

В день, когда кандидат Светлана Тихановская объединилась с Марией Кожевниковой и Вероникой Цепкало, появилось легендарное фото: три главные женщины беларуской политики продемонстрировали силу (кулак), любовь (сердце) и победу («victory hand»).

Тихановская потом говорила про это фото: «У каждого из нас своя история, свои символы, свой способ приветствия. Это вышло совершенно спонтанно – мы не договаривались». Эти жесты стали главными символами выборов-2020. Их добавляют на аватарки в Facebook, с ними делают фото, а еще...Набивают тату.

Менеджер культурной организации «Арт Сядзіба» Бася Пучинская опубликовала в Facebook пост, где рассказала, почему решила набить на руку тату с главными символами этого лета, цитируем:

«Так, сапраўдная. Не, не звяду, калі не выйграем. Гэта мая самая сімвалічная і сэнсоўная татуіроўка ❤️✊✌️

Для мяне гэта пра любоў, якую зараз адчуваю да Беларусі і беларусаў. Пра любоў, адукаванасць, шчырасць, інтэлігентнасць, якую хачу бачыць на дзяржаўным узроўні

Пра такую моцную еднасць. Пра не маўчаць. Пра ўсю еднасць і розум, якія зараз навокал ад мноства знаёмых і незнаёмых, якія не баяцца. Вось я баюся, але людзі даюць сілы і веры

І, вядома ж, пра Women Power. Пра моцных жанчын, якія робяць робяць робяць і натхняюць. Яны цудоўныя, вы цудоўныя, мы цудоўныя. Я не веру ў словы, што беларусы заслужылі тое, што зараз адбываецца. Я веру, што мы самі здольныя спраўляцца з усім. І мы справімся».

Фото тату прилагается:



Фото обложки: Канаплев+Лейдик.