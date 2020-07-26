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«Не, не звяду, калі не выйграем». Беларуска набила тату со знаками Тихановской, Бабарико и Цепкало
Источник материала: KYKY>
В день, когда кандидат Светлана Тихановская объединилась с Марией Кожевниковой и Вероникой Цепкало, появилось легендарное фото: три главные женщины беларуской политики продемонстрировали силу (кулак), любовь (сердце) и победу («victory hand»).
Тихановская потом
Менеджер культурной организации «Арт Сядзіба» Бася Пучинская
«Так, сапраўдная. Не, не звяду, калі не выйграем. Гэта мая самая сімвалічная і сэнсоўная татуіроўка ❤️✊✌️
Для мяне гэта пра любоў, якую зараз адчуваю да Беларусі і беларусаў. Пра любоў, адукаванасць, шчырасць, інтэлігентнасць, якую хачу бачыць на дзяржаўным узроўні
І, вядома ж, пра Women Power. Пра моцных жанчын, якія робяць робяць робяць і натхняюць. Яны цудоўныя, вы цудоўныя, мы цудоўныя. Я не веру ў словы, што беларусы заслужылі тое, што зараз адбываецца. Я веру, што мы самі здольныя спраўляцца з усім. І мы справімся».
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В день, когда кандидат Светлана Тихановская объединилась с Марией Кожевниковой и Вероникой Цепкало, появилось легендарное фото: три главные женщины беларуской...
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