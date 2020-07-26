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«Не, не звяду, калі не выйграем». Беларуска набила тату со знаками Тихановской, Бабарико и Цепкало

26.07.2020 14:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В день, когда кандидат Светлана Тихановская объединилась с Марией Кожевниковой и Вероникой Цепкало, появилось легендарное фото: три главные женщины беларуской политики продемонстрировали силу (кулак), любовь (сердце) и победу («victory hand»). 

Тихановская потом говорила про это фото: «У каждого из нас своя история, свои символы, свой способ приветствия. Это вышло совершенно спонтанно – мы не договаривались». Эти жесты стали главными символами выборов-2020. Их добавляют на аватарки в Facebook, с ними делают фото, а еще...Набивают тату. 

Менеджер культурной организации «Арт Сядзіба» Бася Пучинская опубликовала в Facebook пост, где рассказала, почему решила набить на руку тату с главными символами этого лета, цитируем: 

«Так, сапраўдная. Не, не звяду, калі не выйграем. Гэта мая самая сімвалічная і сэнсоўная татуіроўка ❤️✊✌️ 

Для мяне гэта пра любоў, якую зараз адчуваю да Беларусі і беларусаў. Пра любоў, адукаванасць, шчырасць, інтэлігентнасць, якую хачу бачыць на дзяржаўным узроўні
Пра такую моцную еднасць. Пра не маўчаць. Пра ўсю еднасць і розум, якія зараз навокал ад мноства знаёмых і незнаёмых, якія не баяцца. Вось я баюся, але людзі даюць сілы і веры

І, вядома ж, пра Women Power. Пра моцных жанчын, якія робяць робяць робяць і натхняюць. Яны цудоўныя, вы цудоўныя, мы цудоўныя. Я не веру ў словы, што беларусы заслужылі тое, што зараз адбываецца. Я веру, што мы самі здольныя спраўляцца з усім. І мы справімся». 

Фото тату прилагается: 


Фото обложки: Канаплев+Лейдик.

 
 
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В день, когда кандидат Светлана Тихановская объединилась с Марией Кожевниковой и Вероникой Цепкало, появилось легендарное фото: три главные женщины беларуской...
 
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