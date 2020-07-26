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Выходец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла во французском Нанте

26.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выходец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла во французском Нанте

Выходец из Руанды, работавший в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на добровольных началах, признался в его поджоге спустя неделю после пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал France-3.

Мужчина, которого уже задерживали 19 июля, на следующий день после пожара, но отпустили, был арестован вновь накануне. В субботу вечером он предстал перед следственным судьей. После предъявления обвинений в умышленном повреждении имущества мужчина признался, что организовал поджоги в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тыс. евро штрафа.

Мотивы действий 39-летнего выходца из Руанды пока не сообщаются. Известно лишь, что он добровольно помогал в соборе и в день пожара должен был закрыть его двери. Однако, согласно записям с камер видеонаблюдения, покинул религиозное учреждение спустя 15 минут после поступления звонков о пожаре в здании.

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло 18 июля. Более 200 пожарных несколько часов тушили памятник готической архитектуры. Тем не менее им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять ситуацию под контроль удалось только спустя три часа после начала пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

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Выходец из Руанды, работавший в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на добровольных началах, признался в его поджоге спустя неделю после пожара....
 
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