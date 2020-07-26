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К 26 июля общий намолот по Беларуси составляет почти 1 млн 270 тыс. тонн

26.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следим за цифрами уборочной. За минувшие сутки аграрии собрали более 200 тысяч тонн зерна. К этому дню общий намолот по стране составляет 1 миллион и почти 270 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 26 июля общий намолот по Беларуси составляет почти 1 млн 270 тыс. тонн

По темпам уборки лидирует Гомельский регион – обработано более трети площадей. А вот больше всего зерна по данным на 26 июля собрали хозяйства Брестской области.

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Урожайность в 2020 году заметно выше прошлогоднего показателя. В среднем по стране она составляет 38,4 центнера с гектара. В Гродненской области комбайнеры и вовсе собирают по 50 центнеров с гектара. Больше всего работы у аграриев Витебской и Могилевской областей – здесь жатва только начинается.

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Новости Беларуси. Следим за цифрами уборочной. За минувшие сутки аграрии собрали более 200 тысяч тонн зерна. К этому дню общий намолот по стране составляет 1 миллион...
 
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