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Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Источник материала: ОНТ
Камеры наблюдения сняли видеозапись того, как в Москве (Россия) на Третьем транспортном кольце мужчина выпрыгнул из багажника едущей на полном ходу машины. Запись инцидента
Уточняется, что 24 июля злоумышленники потребовали 60 тысяч российских рублей у мужчины и его знакомого. Затем пострадавшие были избиты и посажены в багажник машины. Мужчин увезли в неизвестном направлении.
Прямо во время движения похищенные смогли открыть багажник. Один из мужчин на полном ходу выпал на проезжую часть. Он потерял сознание и позже был госпитализирован.
Медики диагностировали у пострадавшего ушибы, ссадины и перелом черепа.
Правоохранители начали проверку произошедшего.
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Камеры наблюдения сняли видеозапись того, как в Москве (Россия) на Третьем транспортном кольце мужчина выпрыгнул из багажника едущей на полном ходу машины. Запись...
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