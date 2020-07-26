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Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто

26.07.2020 15:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто

Камеры наблюдения сняли видеозапись того, как в Москве (Россия) на Третьем транспортном кольце мужчина выпрыгнул из багажника едущей на полном ходу машины. Запись инцидента публикует телеканал РЕН-ТВ.

Уточняется, что 24 июля злоумышленники потребовали 60 тысяч российских рублей у мужчины и его знакомого. Затем пострадавшие были избиты и посажены в багажник машины. Мужчин увезли в неизвестном направлении.

Прямо во время движения похищенные смогли открыть багажник. Один из мужчин на полном ходу выпал на проезжую часть. Он потерял сознание и позже был госпитализирован.

Медики диагностировали у пострадавшего ушибы, ссадины и перелом черепа.

Правоохранители начали проверку произошедшего.


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Камеры наблюдения сняли видеозапись того, как в Москве (Россия) на Третьем транспортном кольце мужчина выпрыгнул из багажника едущей на полном ходу машины. Запись...
 
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