Три беларуских банка «легли». Что происходит?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 26 июля, беларусы заметили, что в банке БелВЭБ что-то не так: не работали банкоматы этого банка, его банковские карточки, мобильное приложение и интернет-банкинг, а заодно сайт и колл-центр. По информации TUT.by рассказываем, что вообще происходит.

Надо справедливо заметить, что банк предупреждал о возможных «перерывах в прохождении операций с карточками и о доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек», но! С 07.00 до 7.30 27 июля, а не с утра до обеда 26 июля. Позже пресс-служба БелВЭБа сообщила, что все незапланированные проблемы возникли из-за некого технического сбоя.

К 16:00 БелВЭБ практически ожил: уже доступен сайт банка и восстановлена работа колл-центра, а также работа всех систем дистанционного банковского обслуживания (в том числе работа приложения). Платежные карты Visa и Mastercard, инфокиоски тоже ожили.

Но вскоре стало ясно, что еще в трех банках тоже многое «легло». Сейчас есть перебои в работе Идея Банка. На его сайте пишут: «По техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем».

Также о проблемах сообщается на сайте Технобанка: «В связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по карточкам банка временно не осуществляются».

И на сайте РРБ Банка: «26 июля возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек».

В чем дело? Все просто: три этих коммерческих банка обслуживаются в банковском процессинговом центре банка БелВЭБ, работа которого изначально рухнула. Остается ждать, когда «починят» всех.