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Ответственное потребление и экология: в Могилеве прошел экофест

26.07.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ответственное потребление и экология: в Могилеве прошел экофестМогилеве прошел экофест" class="one-news__figure-img">

Земледелие для ленивых, природное искусство, экологичный гардероб. Экофест в Могилеве наглядно объяснил, что жить в «таком стиле» – экономично и полезно. 

Давать второй шанс использованным вещам или вырастить богатый урожай без удобрений гораздо проще, чем может показаться.

Экспертами стали опытные дачники, ученые, экологи. Посетителям феста они рассказали и показали, как избавиться от привычки неосознанного потребления, как создать универсальный гардероб и превратить отходы в полезные вещи. На лотках конфеты без сахара, украшения из экоматериалов. Проект поддержали и предприятия: например, придумали, как несколько метров шнура превратить в модную сумку.

Семь лет Центр городских инициатив помогает сделать жизнь могилевчан интереснее и комфортнее. Арт-проекты, городской пикник, драник-фест… Все эти события придумали сами жители. Уже в августе очередной проект – урбан-кэмп. Пятидневный интенсив поможет всем желающим влиться в команду, научиться генерировать идеи и воплощать их в реальных проектах.

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Теги: Могилев
 
 
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Земледелие для ленивых, природное искусство, экологичный гардероб. Экофест в Могилеве наглядно объяснил, что жить в «таком стиле» – экономично и полезно.  Давать...
 
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