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За конфликт в Украине: Германия выступила против возвращения России в G7

27.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Немецкая сторона считает, что возвращение России в Большую семерку невозможно без разрешения конфликта в Украине.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его страна выступила против предложения лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую семерку (G7). Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает газета Rheinische Post.  

По словам Мааса, исключение России из этого формата было связано с аннексией Крыма и ситуацией на востоке Украины.

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.


Также, глава МИД Германии заявил, что также не согласен с предложением пригласить другие страны на саммит G7.

«Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», — подчеркнул он.

Глава немецкого МИД заявил, что Германия сохраняет позицию в том, что Крым является частью Украины.


«Мы не можем просто так согласиться с тем, что в 21-м веке границы в Европе изменяются», — сказал Маас. 

Маас добавил, что России необходимо, «много сделать, чтобы снова открылись двери».

Саммит Большой семерки в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии, пишет telegraf.by

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал свою инициативу по участию РФ во встрече Большой семерке. По его мнению, приглашение России на саммит Большой семерки помогло бы облегчить решение многих проблем.
 
 
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Немецкая сторона считает, что возвращение России в Большую семерку невозможно без разрешения конфликта в...
 
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