Мальчик утонул в водоеме в Белыничском районе

Источник материала: ОНТ

Ребенок утонул в водоеме возле деревни Антонова Буда в Белыничском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Спасатели получили информацию об утонувшем малыше в 13.35 в воскресенье, 26 июля. Когда они прибыли на место, то обнаружили тело ребенка в десяти метрах от берега.

Сотрудники МЧС достали тело из воды. Сколько лет утонувшему, а также других подробностей, не сообщается.

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