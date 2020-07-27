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Мальчик утонул в водоеме в Белыничском районе
Источник материала: ОНТ
Ребенок утонул в водоеме возле деревни Антонова Буда в Белыничском районе. Об этом
Спасатели получили информацию об утонувшем малыше в 13.35 в воскресенье, 26 июля. Когда они прибыли на место, то обнаружили тело ребенка в десяти метрах от берега.
Сотрудники МЧС достали тело из воды. Сколько лет утонувшему, а также других подробностей, не сообщается.
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Ребенок утонул в водоеме возле деревни Антонова Буда в Белыничском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС. Спасатели получили информацию об утонувшем малыше в...
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