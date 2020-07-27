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Мальчик утонул в водоеме в Белыничском районе

27.07.2020 08:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик утонул в водоеме в Белыничском районе

Ребенок утонул в водоеме возле деревни Антонова Буда в Белыничском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Спасатели получили информацию об утонувшем малыше в 13.35 в воскресенье, 26 июля. Когда они прибыли на место, то обнаружили тело ребенка в десяти метрах от берега.

 Сотрудники МЧС достали тело из воды. Сколько лет утонувшему, а также других подробностей, не сообщается.

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Ребенок утонул в водоеме возле деревни Антонова Буда в Белыничском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС. Спасатели получили информацию об утонувшем малыше в...
 
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