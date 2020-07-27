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Мальчик застрял головой в ограждении моста
Источник материала: ОНТ
Ребенок застрял головой между прутьями ограждения моста в Калинковичах,
Спасатели получили сообщении о застрявшем мальчике днем 26 июля.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то выяснили, что ребенок 2015 года рождения просунул голову между металлическими прутьями на мосту через реку Нетечь, однако самостоятельно выбраться он не мог.
На помощь мальчику пришли спасатели. По их данным, ребенок не пострадал, помощь врачей ему тоже не понадобилась.
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Ребенок застрял головой между прутьями ограждения моста в Калинковичах, сообщили в пресс-службе МЧС. Спасатели получили сообщении о застрявшем мальчике днем 26...
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