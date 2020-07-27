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August и «Любимка». Узнали, какие треки белорусы чаще всего искали в 2020 году

27.07.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2020 года. Статистикой по запросу AFISHA.TUT.BY поделилась команда сервиса.


Фото: кадр из клипа Intelligency August

В первом полугодии 2020 года самым «зашазамленным» треком у белорусов стал танцевальный сингл August белорусской группы Intelligency. Напомним, по статистике Shazam этот же трек стал самым популярным и у россиян.

Судя по другим строчкам рейтинга, белорусы нередко ищут танцевальную музыку. В чарт также попали песни поп-направленности, альтернатива и R&B. Ниже — топ-10 треков, которые жители нашей страны чаще всего искали в первой половине 2020 года с помощью приложения Shazam:

1. August — Intelligency
2. Blinding Lights — The Weeknd
3. Bleu Chanel (Na-No Remix) — ARIA
4. Dance Monkey — Tones And I
5. Roses (Imanbek Remix) — SAINt JHN

6. Disfruto (Audioiko Remix) — Carla Morrison
7. Dancefloor — Audiosoulz
8. Falling — Trevor Daniel
9. «Любимка» — NILETTO
10. everything I wanted — Billie Eilish

Трек August — одна из главных белорусских композиций за последний год. Она стала известной всему миру, когда на YouTube появилось видео, где под припев песни танцуют ведущий Джимми Фэллон и актер Бенедикт Камбербэтч. После этого August «разлетелся» по TikTok, а затем возглавил чарты Shazam в Беларуси, России, Украине и вошел в топ-30 в мире. Подробнее о взлете группы можно почитать в нашем интервью с вокалистом коллектива Всеволодом Довбней.

Напомним, что послушать August вживую вы сможете на сольном концерте Intelligency, который пройдет в конце осени. Онлайн-концерт электронщиков доступен здесь.

Shazam — приложение для поиска и распознавания музыки. Каждый день Shazam обрабатывает около 25 миллионов запросов от меломанов по всему миру. Благодаря этой площадке, можно заранее определить музыкальные тренды и узнать, какие песни и музыканты набирают популярность.

Концерт Intelligency

Когда: 26 ноября, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 39 рублей

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Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2020 года. Статистикой по запросу TUT.BY поделилась команда сервиса.
 
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