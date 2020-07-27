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August и «Любимка». Узнали, какие треки белорусы чаще всего искали в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2020 года. Статистикой по запросу AFISHA.TUT.BY поделилась команда сервиса.
В первом полугодии 2020 года самым «зашазамленным» треком у белорусов стал танцевальный сингл August белорусской группы Intelligency. Напомним, по статистике Shazam этот же трек
Судя по другим строчкам рейтинга, белорусы нередко ищут танцевальную музыку. В чарт также попали песни поп-направленности, альтернатива и R&B. Ниже — топ-10 треков, которые жители нашей страны чаще всего искали в первой половине 2020 года с помощью приложения Shazam:
Трек August — одна из главных белорусских композиций за последний год. Она стала известной всему миру, когда на YouTube появилось видео, где под припев песни танцуют ведущий Джимми Фэллон и актер Бенедикт Камбербэтч. После этого August «разлетелся» по TikTok, а затем возглавил чарты Shazam в Беларуси, России, Украине и вошел в топ-30 в мире. Подробнее о взлете группы можно почитать
Напомним, что послушать August вживую вы сможете на
Shazam — приложение для поиска и распознавания музыки. Каждый день Shazam обрабатывает около 25 миллионов запросов от меломанов по всему миру. Благодаря этой площадке, можно заранее определить музыкальные тренды и узнать, какие песни и музыканты набирают популярность.
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Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2020 года. Статистикой по запросу TUT.BY поделилась команда сервиса.
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