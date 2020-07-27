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Кедр, дуб и бетон. Американцы построили дом в стиле новой сельскохозяйственной эстетики
Источник материала: Tut.by
Американский архитектор Винсент Аппель спроектировал дом в штате Массачусетс, который соединяет в себе сельскохозяйственную эстетику и современные технологии. Как он выглядит и чем примечателен, рассказывает
Особняк находится в городе Шеффилд в графстве Беркшир. Он призван заменить дом родителей клиента, который перенесли отсюда в другое место.
— Клиенты искали архитектуру, которая напоминала бы о родительском доме на этом месте, где также был яблоневый сад, сарай, загон для лошадей, двор, сад и большой клен высотой в 20 метров, — рассказывает архитектор.
Дом покрыт досками из кедра. Такая внешняя отделка со временем станет серебристо-светло-серой.
Дом спроектирован так, что гостиная и терраса открытого плана расположены на южной стороне, а спальни и библиотека — на северной. Все это сделано в числе прочего для достижения большей энергоэффективности здания.
Вдоль южной стены расположены большие раздвижные стеклянные двери, которые заканчиваются большой террасой в юго-восточном углу, обращенной к яблоневому саду. В части комнат в доме полы сделаны из бетона, в части — из белого дуба.
По словам архитектора, дом представляет собой смесь сельскохозяйственной эстетики местности и современных достижений.
— Здесь традиционная постройка Новой Англии встречается с самыми передовыми принципами и технологиями в области строительной науки, что приводит к современному выражению сельской американской архитектуры, которая еще прослужит многим поколениям, — говорит Аппель.
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Дом находится в штате Массачусетс.
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