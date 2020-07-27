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Кедр, дуб и бетон. Американцы построили дом в стиле новой сельскохозяйственной эстетики

27.07.2020 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский архитектор Винсент Аппель спроектировал дом в штате Массачусетс, который соединяет в себе сельскохозяйственную эстетику и современные технологии. Как он выглядит и чем примечателен, рассказывает Deezen.


Особняк находится в городе Шеффилд в графстве Беркшир. Он призван заменить дом родителей клиента, который перенесли отсюда в другое место.

— Клиенты искали архитектуру, которая напоминала бы о родительском доме на этом месте, где также был яблоневый сад, сарай, загон для лошадей, двор, сад и большой клен высотой в 20 метров, — рассказывает архитектор.


Дом покрыт досками из кедра. Такая внешняя отделка со временем станет серебристо-светло-серой.



Дом спроектирован так, что гостиная и терраса открытого плана расположены на южной стороне, а спальни и библиотека — на северной. Все это сделано в числе прочего для достижения большей энергоэффективности здания.



Вдоль южной стены расположены большие раздвижные стеклянные двери, которые заканчиваются большой террасой в юго-восточном углу, обращенной к яблоневому саду. В части комнат в доме полы сделаны из бетона, в части — из белого дуба.






По словам архитектора, дом представляет собой смесь сельскохозяйственной эстетики местности и современных достижений.

— Здесь традиционная постройка Новой Англии встречается с самыми передовыми принципами и технологиями в области строительной науки, что приводит к современному выражению сельской американской архитектуры, которая еще прослужит многим поколениям, — говорит Аппель.


 
 
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