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Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться

27.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей соцсетей.

Как сообщает World of Buzz, померанский шпиц захотел поддержать свою семью. Поскольку выбор работы для собаки ограничен, питомц устроился работать курьером.

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться
Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться
Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Стоит признать, что пёс решил выложиться на все 100%, поскольку, судя по униформе, трудится он сразу в четырёх компаниях. Пользователи соцсетей восхитились трудолюбивой собакой и заявили, что готовы заказать у неё доставку в любой момент.

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться
Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться
Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Кстати, ранее своей хозяйке решил помочь с работой другой пёс. Правда, поддержку он оказывал только моральную – здесь подробности.

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Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей...
 
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