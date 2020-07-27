Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться

Источник материала: СТВ

Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей соцсетей.

Как сообщает World of Buzz, померанский шпиц захотел поддержать свою семью. Поскольку выбор работы для собаки ограничен, питомц устроился работать курьером.



Фото: Facebook / SG BlackMarket



Фото: Facebook / SG BlackMarket

Стоит признать, что пёс решил выложиться на все 100%, поскольку, судя по униформе, трудится он сразу в четырёх компаниях. Пользователи соцсетей восхитились трудолюбивой собакой и заявили, что готовы заказать у неё доставку в любой момент.



Фото: Facebook / SG BlackMarket



Фото: Facebook / SG BlackMarket