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Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться
Источник материала: СТВ
Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей соцсетей.
Как
Стоит признать, что пёс решил выложиться на все 100%, поскольку, судя по униформе, трудится он сразу в четырёх компаниях. Пользователи соцсетей восхитились трудолюбивой собакой и заявили, что готовы заказать у неё доставку в любой момент.
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Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей...
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