ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Приют для бездомных животных строят в Березе

27.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе Брестской области завершается строительство пункта для временного содержания безнадзорных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Михнюк.

Приют для бездомных животных строят в Березе

Решение о строительстве мини-приюта местные власти приняли с учетом мнения жителей. Проблемы бездомных животных среди прочих поднимались во время приемов граждан. Для строительства объекта Березовское ЖКХ подобрало участок в районе очистных сооружений. Территорию огородили бетонным забором, обустроили вольеры для раздельного содержания как собак, так и кошек. Также там есть бытовое помещение для обслуживающего персонала, в том числе питомцам будет оказываться ветеринарная помощь.

"Приют находится в отдалении от жилого массива. Работы уже практически завершены. Подобран штат людей, которые будут ухаживать за питомцами на передержке. Рассчитываем, что благодаря этим усилиям безнадзорных животных у нас станет меньше. Их смогут найти бывшие владельцы или новые хозяева", - сказал Виталий Михнюк.

С проблемой бездомных животных сталкиваются многие города и районы. Зачастую четвероногие оказываются на улице из-за безответственности своих хозяев. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком опасных болезней, в том числе бешенства.

В Брестской области в этом году обустройством приютов для бездомных животных занялись также в Ивацевичах и Барановичах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Березе Брестской области завершается строительство пункта для временного содержания безнадзорных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент ознакомится с ходом уборочной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика