Приют для бездомных животных строят в Березе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе Брестской области завершается строительство пункта для временного содержания безнадзорных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Михнюк.





Решение о строительстве мини-приюта местные власти приняли с учетом мнения жителей. Проблемы бездомных животных среди прочих поднимались во время приемов граждан. Для строительства объекта Березовское ЖКХ подобрало участок в районе очистных сооружений. Территорию огородили бетонным забором, обустроили вольеры для раздельного содержания как собак, так и кошек. Также там есть бытовое помещение для обслуживающего персонала, в том числе питомцам будет оказываться ветеринарная помощь.

"Приют находится в отдалении от жилого массива. Работы уже практически завершены. Подобран штат людей, которые будут ухаживать за питомцами на передержке. Рассчитываем, что благодаря этим усилиям безнадзорных животных у нас станет меньше. Их смогут найти бывшие владельцы или новые хозяева", - сказал Виталий Михнюк.

С проблемой бездомных животных сталкиваются многие города и районы. Зачастую четвероногие оказываются на улице из-за безответственности своих хозяев. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком опасных болезней, в том числе бешенства.

В Брестской области в этом году обустройством приютов для бездомных животных занялись также в Ивацевичах и Барановичах.