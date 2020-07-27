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Александр Лукашенко посещает Несвижский район. Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

27.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С ходом уборочной кампании в Минской области сегодня, 27 июля, познакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает Несвижский район. Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

Александр Лукашенко посещает Несвижский район.

Отметим, в стране уже убрано 18,5 % площадей. Общий намолот – свыше 1,5 миллиона тонн зерна. Около трети полей убрано в Гомельской и Брестской областях.

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Александр Лукашенко посещает Несвижский район. Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

Включаются в работу и на севере страны. Хлеба готовы к уборке и в некоторых хозяйствах Витебской области. Самая высокая урожайность в Гродненском регионе – почти 51 центнер с гектара, средний по стране показатель – 39,2 центнера на круг.

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Новости Беларуси. С ходом уборочной кампании в Минской области сегодня, 27 июля, познакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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