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Александр Лукашенко посещает Несвижский район. Президент ознакомится с ходом уборочной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С ходом уборочной кампании в Минской области сегодня, 27 июля, познакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, в стране уже убрано 18,5 % площадей. Общий намолот – свыше 1,5 миллиона тонн зерна. Около трети полей убрано в Гомельской и Брестской областях.
Включаются в работу и на севере страны. Хлеба готовы к уборке и в некоторых хозяйствах Витебской области. Самая высокая урожайность в Гродненском регионе – почти 51 центнер с гектара, средний по стране показатель – 39,2 центнера на круг.
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Новости Беларуси. С ходом уборочной кампании в Минской области сегодня, 27 июля, познакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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