Лукашенко: Выборы - это вторично, а хлеб нужен всегда

Источник материала: ОНТ

Белорусский президент Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Несвижский район, подчеркнул важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании. Об этом передает БелТА.

«Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично», - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

По его мнению, кто бы ни занимал пост президента или губернатора, хлеб стране будет нужен всегда.

«И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы», - подчеркнул он.

Белорусский президент акцентировал внимание на показатели Минской области.

«2 миллиона тонн сегодня - это твой минимум. Тут даже разговаривать нечего. На это надо настраиваться», - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Александру Турчину.

Фото: БелТА

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