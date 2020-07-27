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Лукашенко: Выборы - это вторично, а хлеб нужен всегда
Источник материала: ОНТ
Белорусский президент Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Несвижский район, подчеркнул важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании. Об этом
По его мнению, кто бы ни занимал пост президента или губернатора, хлеб стране будет нужен всегда.
Белорусский президент акцентировал внимание на показатели Минской области.
Фото: БелТА
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Белорусский президент Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Несвижский район, подчеркнул важность оперативного и качественного проведения уборочной...
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