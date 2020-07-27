Женщина увидела по телевизору кое-что странное. Её внимательность спасла жизнь ведущей

Источник материала: СТВ

Женщина смотрела телевизор и обратила внимание на одну малозаметную деталь. Зрительница рассказала об этом и спасла жизнь человеку.

Как сообщает News.com.au, журналистка Виктория Прайс работает на американском телеканале WFLA и живёт в городе Тампа, штат Флорида.

28-летняя девушка нередко выходит в эфир с рекомендациями о том, как вовремя заметить признаки болезни и поправить своё здоровье. Однако заметить заболевание у себя самой журналистка не смогла.



Фото: facebook.com/WFLAVictoria

Зато ей на выручку пришла внимательная телезрительница. Женщина написала Виктории на электронную почту и посоветовала сходить к врачу. Телезрительница пояснила, что в прошлом у неё был рак щитовидной железы, который дал о себе знать уплотнением на шее. Похожу «шишку» автор письма увидела на шее Прайс.

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Журналистка серьёзно отнеслась к предупреждению зрительницы и 24 июля пошла обследоваться в клинику.

«Немного личных новостей. Оказалось, что у меня рак. Я в долгу перед нашей зрительницей, которая привлекла моё внимание. Послезавтра я уйду с работы, но скоро увидимся», – написала Виктория на своей странице в Twitter.



Фото: twitter.com/WFLAVictoria

Как призналась журналистка, в последнее время она так погрузилась в работу, освещая события, которые происходят в мире, что совсем забыла о своём собственном здоровье. После осмотра девушке была назначена операция по удалению опухали на 27 июля.

«Я всегда буду благодарна женщине, которая написала мне, совершенно незнакомому человеку. У неё не было никаких обязательств, но она всё равно это сделала», – рассказала Прайс.



Фото: facebook.com/WFLAVictoria

Также девушка добавила, что за два дня она получила так много поддержки, что была просто ошеломлена. По словам Виктории, опухоль распространяется, но не слишком быстро. Прайс и её доктор надеются, что для устранения болезни будет достаточно одной операции.