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Женщина увидела по телевизору кое-что странное. Её внимательность спасла жизнь ведущей
Источник материала: СТВ
Женщина смотрела телевизор и обратила внимание на одну малозаметную деталь. Зрительница рассказала об этом и спасла жизнь человеку.
Как
28-летняя девушка нередко выходит в эфир с рекомендациями о том, как вовремя заметить признаки болезни и поправить своё здоровье. Однако заметить заболевание у себя самой журналистка не смогла.
Зато ей на выручку пришла внимательная телезрительница. Женщина написала Виктории на электронную почту и посоветовала сходить к врачу. Телезрительница пояснила, что в прошлом у неё был рак щитовидной железы, который дал о себе знать уплотнением на шее. Похожу «шишку» автор письма увидела на шее Прайс.
Журналистка серьёзно отнеслась к предупреждению зрительницы и 24 июля пошла обследоваться в клинику.
«Немного личных новостей. Оказалось, что у меня рак. Я в долгу перед нашей зрительницей, которая привлекла моё внимание. Послезавтра я уйду с работы, но скоро увидимся», –
Как призналась журналистка, в последнее время она так погрузилась в работу, освещая события, которые происходят в мире, что совсем забыла о своём собственном здоровье. После осмотра девушке была назначена операция по удалению опухали на 27 июля.
«Я всегда буду благодарна женщине, которая написала мне, совершенно незнакомому человеку. У неё не было никаких обязательств, но она всё равно это сделала», – рассказала Прайс.
Также девушка добавила, что за два дня она получила так много поддержки, что была просто ошеломлена. По словам Виктории, опухоль распространяется, но не слишком быстро. Прайс и её доктор надеются, что для устранения болезни будет достаточно одной операции.
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Женщина смотрела телевизор и обратила внимание на одну малозаметную деталь. Зрительница рассказала об этом и спасла жизнь человеку. Как сообщает News.com.au,...
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