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Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Источник материала: СТВ
Все мы любим своих родителей. Часто можно услышать мнение, что люди вспоминают о чём-то только в праздничный день. Например, об учителях – в день учителя, о матерях – в день матери, о мужчинах – в международный мужской день.
В действительности мы ценим людей всегда, а вот для особых почестей выбирается определённый день. Точно так же мы всегда дорожим своими родителями, хотя иногда ссоримся с ними.
Нередко знаменитости публикуют снимки своих мам и папа в их дни рождения. Ведь именно эти люди подарили им жизнь. Посмотрите, как звёзды похожи на своих родителей.
Юлия Пересильд
Криштиану Роналду
Александр Васильев
Джастин Тимберлейк
Наталья Подольская
Максим Галкин
Алла Пугачёва
Филипп Киркоров
Григорий Лепс
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Все мы любим своих родителей. Часто можно услышать мнение, что люди вспоминают о чём-то только в праздничный день. Например, об учителях – в день учителя, о матерях...
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