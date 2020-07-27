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Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото

27.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы любим своих родителей. Часто можно услышать мнение, что люди вспоминают о чём-то только в праздничный день. Например, об учителях – в день учителя, о матерях – в день матери, о мужчинах – в международный мужской день. 

В действительности мы ценим людей всегда, а вот для особых почестей выбирается определённый день. Точно так же мы всегда дорожим своими родителями, хотя иногда ссоримся с ними. 

Нередко знаменитости публикуют снимки своих мам и папа в их дни рождения. Ведь именно эти люди подарили им жизнь. Посмотрите, как звёзды похожи на своих родителей. 

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров? 

Юлия Пересильд 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/juliaperesild 

Криштиану Роналду 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/cristiano 

Александр Васильев 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Джастин Тимберлейк 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/justintimberlake 

Наталья Подольская 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya 

Максим Галкин 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Алла Пугачёва 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/alla_orfey 

Филипп Киркоров 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Григорий Лепс 

Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Фото: instagram.com/gvleps 

Кстати, ранее мы показали, как выглядели знаменитые родители в возрасте своих детей. Посмотреть на маленьких Ани Лорак, Глюкозу и Колдуна можно здесь

Люди в материале: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Алла Пугачёва, Максим Галкин, Наталья Подольская, Джастин Тимберлейк, Александр Васильев, Криштиану Роналду, Юлия Пересильд, Justin Timberlake, Cristiano Ronaldo

 
 
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Все мы любим своих родителей. Часто можно услышать мнение, что люди вспоминают о чём-то только в праздничный день. Например, об учителях – в день учителя, о матерях...
 
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