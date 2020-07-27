Количество пользователей 5G в мире превысило 90 миллионов

Источник материала: ОНТ

Развитие сетей 5G в мире продолжается. На этот день количество людей, которые пользуются таким высокоскоростным мобильным интернетом, превысило отметку в 90 миллионов. Об этом рассказал во время открытия Better World Summit ротируемый председатель Huawei Го Пин.

Он пояснил, что бизнес-модель для 5G заключается не просто в обеспечении лучшей связи. Технология 5G должна усилить другие, например, облачные и искусственный интеллект. В этом случае открываются огромные возможности в пяти основных технологических областях: связь, ИИ, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram