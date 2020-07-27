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Количество пользователей 5G в мире превысило 90 миллионов

27.07.2020 15:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Количество пользователей 5G в мире превысило 90 миллионов

Развитие сетей 5G в мире продолжается. На этот день количество людей, которые пользуются таким высокоскоростным мобильным интернетом, превысило отметку в 90 миллионов. Об этом рассказал во время открытия Better World Summit ротируемый председатель Huawei Го Пин.

Он пояснил, что бизнес-модель для 5G заключается не просто в обеспечении лучшей связи. Технология 5G должна усилить другие, например, облачные и искусственный интеллект. В этом случае открываются огромные возможности в пяти основных технологических областях: связь, ИИ, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.

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Развитие сетей 5G в мире продолжается. На этот день количество людей, которые пользуются таким высокоскоростным мобильным интернетом, превысило отметку в 90...
 
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