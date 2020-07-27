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Количество пользователей 5G в мире превысило 90 миллионов
Источник материала: ОНТ
Развитие сетей 5G в мире продолжается. На этот день количество людей, которые пользуются таким высокоскоростным мобильным интернетом, превысило отметку в 90 миллионов. Об этом рассказал во время открытия Better World Summit ротируемый председатель Huawei Го Пин.
Он пояснил, что бизнес-модель для 5G заключается не просто в обеспечении лучшей связи. Технология 5G должна усилить другие, например, облачные и искусственный интеллект. В этом случае открываются огромные возможности в пяти основных технологических областях: связь, ИИ, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.
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Развитие сетей 5G в мире продолжается. На этот день количество людей, которые пользуются таким высокоскоростным мобильным интернетом, превысило отметку в 90...
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