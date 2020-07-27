Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2021

















BBC . Родченков отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов с российским паспортом, а также позволять им выступать под нейтральным флагом. По мнению информатора, страна ничему не научилась, поэтому должна понести наказание, отмечает





26 июля Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 года в Лос-Анджелесе. По его словам, советская делегация не смогла добиться размещения в порту города корабля со спрятанной на нем секретной допинг-лабораторией.





Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, однако соревнования перенесли на 2021 год из-за пандемии.



