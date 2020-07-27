ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2021

27.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Информатор ВАДА, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в летней Олимпиаде в Токио.





Родченков отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов с российским паспортом, а также позволять им выступать под нейтральным флагом. По мнению информатора, страна ничему не научилась, поэтому должна понести наказание, отмечает BBC.

26 июля Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 года в Лос-Анджелесе. По его словам, советская делегация не смогла добиться размещения в порту города корабля со спрятанной на нем секретной допинг-лабораторией.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, однако соревнования перенесли на 2021 год из-за пандемии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информатор ВАДА, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в летней Олимпиаде в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь ясно: простые ответы, как та самая онлайн-платформа защитит голоса беларусов на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика