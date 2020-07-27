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Теперь ясно: простые ответы, как та самая онлайн-платформа защитит голоса беларусов на выборах

27.07.2020 16:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Меньше недели в Беларуси работает онлайн-платформа «Голос», которая обещает защитить голоса избирателей на выборах. К ресурсу появился ряд вопросов технического характера, и TUT.by связался с главой разработчиков «Голоса», чтобы получить понятные ответы.

Напомним, «Голос» – это проект «Честных людей». Избирателей просят отправить фото своего бюллетеня в чат-боты в Viber и Telegram, причем не только с 4 по 9 августа, но и после выборов, если так получится. Затем все бюллетени обработают. Да, глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что публиковать снимки бюллетеня до 20:00 9 августа – нельзя: это расценивается как агитация, а агитация в день выборов запрещена. Но сделать это позже закон не запрещает.

Тимлид команды разработчиков платформы «Голос» попросил не разглашать его имени, но заверил, что в IT уже около 17 лет – руководит департаментом в IT-компании, много волонтерит. Вот что он ответил на присланные TUT.by вопросы.

Как защищаются данные в «Голосе» и видят ли разработчики номера и имена тех, кто присылает бюллетени?

«На сегодня из всех персональных данных человека собирают только его телефон, который необходим «для сохранения уникальности голоса». Мы проверяем, что это номер из Беларуси и затем хешируем. В результате мы получаем зашифрованный номер телефона, который далее используется только для проверки, что телефон с таким хешем еще не оставлял свой голос».

Разрабы платформы не сохраняют телефон другим способом и не видят, какие телефоны сохранены на платформе. Это одна из причин, почему можно не бояться какой-либо утечки данных. Даже заполучив в руки всю базу данных, из нее невозможно будет идентифицировать голосовавших людей. Именно поэтому платформу считают в своем роде уникальной: она позволяет дать голосующим людям уверенность в том, что никто, кроме них самих, не будет знать об их выборе».

Как проверяют, не шлет ли один человек фото с разных номеров?

«На текущий момент мы строим полноценную систему защиты от подобного обмана через глубокий анализ отсылаемого изображения, сопоставление с особенностями телефона и многим другим факторам, которая будет готова как раз к моменту начала избирательной кампании».

Как будут распознаваться фото бюллетеней? Какие технологии применяются?

«Над распознаванием фото работает команда специалистов по Computer Vision. К счастью, в Беларуси это направление очень развито и найти сильных специалистов оказалось несложно. Кроме того, мы готовим систему ручного распознавания силами модераторов для случаев, с которыми не справился искусственный интеллект. Технологии – OCR, OpenCV, Machine Learning, нейронные сети».

 
 
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Меньше недели в Беларуси работает онлайн-платформа «Голос», которая обещает защитить голоса избирателей на выборах. К ресурсу появился ряд вопросов технического...
 
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