Плитка на балкон: виды, особенности, советы по выбору напольного покрытия

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В поисках покрытия для балкона или лоджии предусмотрительный хозяин ориентируется не только на эстетику, но и долговечность. Напольная плитка идеально подходит для таких целей: она прочна, безопасна, устойчива к высоким и низким температурам, влажности. Какой должна быть плитка на балкон — рассказывает TAM.BY .

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Как выбрать плитку на балкон: 7 критериев



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Современный рынок перенасыщен предложениями от производителей. Чтобы не затеряться в вопросе,как выбрать плитку на балкон, ориентируйтесь на несколько критериев:

прочность материала;

устойчивость к прямым солнечным лучам;

морозостойкость;

влагостойкость;

размер (для больших балконов и лоджий не рекомендуется приобретать крупноформатную плитку, отдавая предпочтение стандартному размеру 30х30 см);

вес плитки (тяжелые материалы не подходят для старых и неукрепленных балконов);

простота в уходе.

Как правило, таким набором стандартов обладает напольная плитка минимум 3 класса. Разныевиды плитки на балконотличаются особенностями в эксплуатации. Предлагаем изучить основные характеристики подробно.

Керамическая плитка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Популярный и доступный по ценевид плитки на балкон. Для напольного покрытия следует выбирать именно изделие с однократным обжигом: оно матовое, шероховатое. Глянцевая плитка двукратного обжига скользкая и предназначена для стен.

Плюсы.Богатый выбор палитры и рисунков, низкая стоимость, проста в уходе.

Минусы.Хрупкость: плитка может образовывать трещины при больших нагрузках и ударах.

Клинкерная плитка

Спасение для тех, кто не знает,как выбрать плитку на балкон открытого типа. Покрытие подходит для суровых уличных условий с ветром, дождями и солнцем. Для визуального расширения пространства можно облицевать пол и стены материалами из одной серии: к тому же, это выглядит гармонично и стильно.

Плюсы. Высокая прочность и долговечность.

Минусы. Скромное цветовое разнообразие в сравнении с керамикой, высокая цена.

Терракотовая плитка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прочный вид плитки для балкона(в том числе без остекления), устойчивый к солнечным лучам и перепадами температур. Такая плитка смотрится необычно и оригинально, считается универсальной для разных стилей интерьера.

Плюсы. Сохраняет тепло, обладает хорошей звукоизоляцией.

Минусы. Большая пористость: материал впитывает влагу и не защищен от появления пятен. Ассортимент оттенков и рисунков ограничен, как и в случае с клинкерной плиткой.

Плитка котто

Еще один вид плитки для балкона однократного обжига. Похожа на терракотовую и клинкерную, но больше напоминает старинную плитку кирпичного цвета, которая имитирует роскошную отделку дворцов и храмов. Имеет шероховатую поверхность, которая не скользит, поэтому часто используется в благоустройстве придомовых участков на улице.

Плюсы. Большой выбор цветов и фактур, если сравнивать с терракотовой и клинкерной плиткой.

Минусы. Сложность в уходе, стоимость облицовочного материала нельзя назвать демократичной.

Керамогранит



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Практичный и долговечный отделочный материал, который часто используется на кухне и в ванной комнатах. Холодный при соприкосновении (что актуально летом в жару), не скалывается и не царапается при опрокидывании тяжелых предметов. Эти свойства позволяют использовать материал на промышленных предприятиях и в общественных местах.

Плюсы. Высокая прочность, устойчивость к морозам и влаге, эстетическая привлекательность. Большой выбор плитки, стилизованной под дерево, ткань и другие фактуры.

Минусы. Большой вес, высокая стоимость. Чтобы понять,как выбрать плитку на балкон и не перегрузить конструкцию, лучше проконсультироваться со специалистами.

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