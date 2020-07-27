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Плитка на балкон: виды, особенности, советы по выбору напольного покрытия
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Как выбрать плитку на балкон: 7 критериев
Современный рынок перенасыщен предложениями от производителей. Чтобы не затеряться в вопросе,как выбрать плитку на балкон, ориентируйтесь на несколько критериев:
Как правило, таким набором стандартов обладает напольная плитка минимум 3 класса. Разныевиды плитки на балконотличаются особенностями в эксплуатации. Предлагаем изучить основные характеристики подробно.
Керамическая плитка
Популярный и доступный по ценевид плитки на балкон. Для напольного покрытия следует выбирать именно изделие с однократным обжигом: оно матовое, шероховатое. Глянцевая плитка двукратного обжига скользкая и предназначена для стен.
Плюсы.Богатый выбор палитры и рисунков, низкая стоимость, проста в уходе.
Минусы.Хрупкость: плитка может образовывать трещины при больших нагрузках и ударах.
Клинкерная плитка
Спасение для тех, кто не знает,как выбрать плитку на балкон открытого типа. Покрытие подходит для суровых уличных условий с ветром, дождями и солнцем. Для визуального расширения пространства можно облицевать пол и стены материалами из одной серии: к тому же, это выглядит гармонично и стильно.
Плюсы. Высокая прочность и долговечность.
Минусы. Скромное цветовое разнообразие в сравнении с керамикой, высокая цена.
Терракотовая плитка
Прочный вид плитки для балкона(в том числе без остекления), устойчивый к солнечным лучам и перепадами температур. Такая плитка смотрится необычно и оригинально, считается универсальной для разных стилей интерьера.
Плюсы. Сохраняет тепло, обладает хорошей звукоизоляцией.
Минусы. Большая пористость: материал впитывает влагу и не защищен от появления пятен. Ассортимент оттенков и рисунков ограничен, как и в случае с клинкерной плиткой.
Плитка котто
Еще один вид плитки для балкона однократного обжига. Похожа на терракотовую и клинкерную, но больше напоминает старинную плитку кирпичного цвета, которая имитирует роскошную отделку дворцов и храмов. Имеет шероховатую поверхность, которая не скользит, поэтому часто используется в благоустройстве придомовых участков на улице.
Плюсы. Большой выбор цветов и фактур, если сравнивать с терракотовой и клинкерной плиткой.
Минусы. Сложность в уходе, стоимость облицовочного материала нельзя назвать демократичной.
Керамогранит
Практичный и долговечный отделочный материал, который часто используется на кухне и в ванной комнатах. Холодный при соприкосновении (что актуально летом в жару), не скалывается и не царапается при опрокидывании тяжелых предметов. Эти свойства позволяют использовать материал на промышленных предприятиях и в общественных местах.
Плюсы. Высокая прочность, устойчивость к морозам и влаге, эстетическая привлекательность. Большой выбор плитки, стилизованной под дерево, ткань и другие фактуры.
Минусы. Большой вес, высокая стоимость. Чтобы понять,как выбрать плитку на балкон и не перегрузить конструкцию, лучше проконсультироваться со специалистами.
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