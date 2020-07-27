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Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для них не нужно топливо – только зарядка едва ли не от обычной розетки. Предельно простая и конструкция: мотор, батарея, четыре колеса.
Но самое главное преимущество – никаких выбросов в атмосферу. Так называемые «зеленые» автомобили на дорогах – теперь наша действительность, рассказали в проекте «Сделано».
Денис Мухарский:
Два года назад Денис Мухарский купил электрокар для жены. Но «в оборот» больше брал машину сам. Через три месяца такого тест-драйва пересесть на экотранспорт решил окончательно – удобно, комфортно, да еще и выгодно. Это второй электромобиль в семейном автопарке.
Денис Мухарский:
Машина быстро набирает ход. Способна проехать около 400 километров пути (при идеальных условиях) и ни разу не попросить заправиться.
Денис Мухарский:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей
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Новости Беларуси. Для них не нужно топливо – только зарядка едва ли не от обычной розетки. Предельно простая и конструкция: мотор, батарея, четыре колеса. Но самое...
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