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Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

27.07.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для них не нужно топливо – только зарядка едва ли не от обычной розетки. Предельно простая и конструкция: мотор, батарея, четыре колеса.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Но самое главное преимущество – никаких выбросов в атмосферу. Так называемые «зеленые» автомобили на дорогах – теперь наша действительность, рассказали в проекте «Сделано».

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Денис Мухарский:
Здесь не тысячи деталей, они не двигаются, не трутся, не пахнут, все чисто.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Два года назад Денис Мухарский купил электрокар для жены. Но «в оборот» больше брал машину сам. Через три месяца такого тест-драйва пересесть на экотранспорт решил окончательно – удобно, комфортно, да еще и выгодно. Это второй электромобиль в семейном автопарке.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Денис Мухарский:
Я уже был знаком с полуэлектрическим автомобилем, часто смотрел на эти машины, подумал: почему бы и нет. Когда частный дом это удобно. По обслуживанию не надо масло менять, отклик на педаль (для меня что важно), я просто начал больше ездить.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Машина быстро набирает ход. Способна проехать около 400 километров пути (при идеальных условиях) и ни разу не попросить заправиться.

Купил сначала для жены. Водитель рассказал, почему пересел на электромобиль

Денис Мухарский:
Машина еще и тормозные колодки не израсходует практически, потому что электродвигатель. Даже тут она экономит. Колодки тут с пробегом 75 тысяч  как новые, как с завода. Я думаю, все обязаны пересесть на электромобиль в этом случае.

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей

Люди в материале: Денис Мухарский

 
 
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Новости Беларуси. Для них не нужно топливо – только зарядка едва ли не от обычной розетки. Предельно простая и конструкция: мотор, батарея, четыре колеса. Но самое...
 
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