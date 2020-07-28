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С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...

28.07.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ЛУЧШЕ БРЕСТА НЕТУ МЕСТА! Вероятнее всего, каждый из нас, загадывая желание под бой курантов, произносил слова: "Главное, чтобы Новый год был лучше старого".

С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...

Сказать, что 2020 дал сбой в системе - это ничего не сказать.

А между тем, несмотря на все невзгоды, завтра День нашего любимого города, день освобождения и день независимости Бреста. И мы хотим видеть его ярким, здоровым, счастливым, успешным, многолюдным и цветущим. Таким, каким он вошёл в свое 1000-летие.

В видео собраны материалы наших брестских СМИ, которые стараются для брестчан запечатлеть самые яркие события нашей городской жизни. Это Васька Пилот, Денис Марук, Андрей Кухарчик, Наталья Пармон, ТРК Брест, Телеканал Беларусь4 и Лагуна ТВ.

Произведение "Океан" исполнили брестские скрипачки Неринга Бачюлюнайте и Диана Зеновицкая.

В конце 2021 года девушки представят наш город на Международном конкурсе в Вене.

Звукорежиссер - Анатолий Харитонов

Видео оператор - Виктор Омельчук.

2019 стал одним из самых ярких. Брест стал культурной столицей СНГ, благодаря чему у нас прозвучали яркие концерты и мероприятия. К 1000-летию флаг Бреста подняли на вершинах Монблан в Альпах и Тетнульди на Кавказе.

Город прославляли неисчислимые победы нашего гандбольного клуба "Мешков Брест" и главная победа чемпионов - Динамо Брест, в чемпионате Беларуси по футболу.

На нашей земле горел Олимпийский огонь мира.

А сам Юбилей 1000-летия прошёл ярко, красочно и феерично: парад оркестров, карнавал, открытие Западного обхода и Городского сада, Парк Тысячелетия, фестивали "Облака молока" и "Любовьесть", масштабный "Миллениум" и незабываемый фейерверк.

С надеждой на то, что вскоре все повторится!

С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...

С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...

С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...
С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается... С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...

С надеждой на то, что вскоре все повторится! Любимому Бресту посвящается...

 
Теги: Брест
 
 
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  ЛУЧШЕ БРЕСТА НЕТУ МЕСТА! Вероятнее всего, каждый из нас, загадывая желание под бой курантов, произносил слова: "Главное, чтобы Новый год был лучше старого". ...
 
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