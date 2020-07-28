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Планы корректируются на ходу: Канопацкая намерена проводить пикеты, но сообщать о них будет перед самой встречей
Источник материала: Партизан
В штабе кандидата в президенты Анны Канопацкой заявили, что не намерены афишировать ее передвижений по региону.
Об этом пресс-секретарь штаба Татьяна Полякова рассказала в комментарии изданию
«Встречи с избирателями будут, но мы будем о них сообщать перед самой встречей. Мы не хотели бы, чтобы об этом было известно заранее. Планы корректируются прямо на ходу», - отметила она.
По словам Поляковой, у Канопацкой на этой неделе запланированы поездки по регионам.
Ранее кандидат в президенты сообщила, что не будет устраивать никаких митингов в свою поддержку из-за поступивших угроз в адрес ее детей.
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Планы корректируются на ходу: Канопацкая намерена проводить пикеты, но сообщать о них будет перед самой встречей
В штабе кандидата в президенты Анны Канопацкой заявили, что не намерены афишировать ее передвижений по региону.
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