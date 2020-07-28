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«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современный, многофункциональный. Наш. Футбольный стадион в Борисове – это нескончаемый поток болельщиков, концентрация мирового спортивного интереса и архитектурная визитка города.
«Барселона», «Арсенал» «ПСЖ» и «Аякс» – поле «Борисов-Арены» на прочность проверяли многие.
Решение строить стадион было принято в 2010 году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это действительно подарок прежде всего болельщикам, прекрасным болельщикам города Борисова и Минщины.
Высококачественное покрытие с системой подогрева и орошения, более 13 тысяч мест на трибунах, кафе, магазин, детская игровая комната и даже тренажерный и фитнес-залы. Это не только центр футбольных баталий, но и место притяжения всех любителей спорта.
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Новости Беларуси. Современный, многофункциональный. Наш. Футбольный стадион в Борисове – это нескончаемый поток болельщиков, концентрация мирового спортивного...
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