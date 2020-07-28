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«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

28.07.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современный, многофункциональный. Наш. Футбольный стадион в Борисове – это нескончаемый поток болельщиков, концентрация мирового спортивного интереса и архитектурная визитка города.  

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

«Барселона», «Арсенал» «ПСЖ» и «Аякс» – поле «Борисов-Арены» на прочность проверяли многие.  

Решение строить стадион было принято в 2010 году.  

Очень быстро Борисов смог стать футбольным эпицентром страны.  

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Спустя буквально три года мы открываем самый современный стадион в Беларуси – футбольный стадион. Я подчеркиваю – футбольный стадион. Меня частенько критикуют: вот, хоккей, хоккей и хоккей. Сегодня футбол!  

Это действительно подарок прежде всего болельщикам, прекрасным болельщикам города Борисова и Минщины.  

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

Высококачественное покрытие с системой подогрева и орошения, более 13 тысяч мест на трибунах, кафе, магазин, детская игровая комната и даже тренажерный и фитнес-залы. Это не только центр футбольных баталий, но и место притяжения всех любителей спорта.  

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«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

Впрочем, появление в райцентре объекта такого уровня для Беларуси неудивительно. Это инфраструктурный импульс для развития. Что называется, держать планку.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Современный, многофункциональный. Наш. Футбольный стадион в Борисове – это нескончаемый поток болельщиков, концентрация мирового спортивного...
 
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