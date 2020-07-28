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Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности

28.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

«Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о начале 90-х годов, развале Советского Союза и первых шагах Беларуси к суверенитету и независимости. «Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка — $35», — отметил Президент.

«Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», — подчеркнул глава государства.-0-

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Глава государства ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
 
 
 
 
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«Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет а — многодетным, б — военнослужащим, — заявил Александр Лукашенко. — Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже».
 
 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. Об этом глава государства заявил...
 
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