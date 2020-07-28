Новый фильм Нолана выйдет в прокат только в сентябре

Источник материала: Tut.by

Новый фильм Кристофера Нолана «Довод» выйдет в белорусский прокат 10 сентября. В государственной сети «КиноМинска» не уверены, что будут дожидаться этой премьеры, чтобы открыть большинство своих кинотеатров после вынужденных каникул. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в УП «Киновидеопрокат».



Кадр из фильма

Выход британо-американского фильма Кристофера Нолана «Довод» переносили уже трижды. Премьера должна была состояться в середине июля, затем выход релиза передвинули на конец месяца, а после — на 13 августа. Теперь мировая премьера картины запланирована на 26 августа, сообщает Variety. Сначала ее покажут в 24 странах, в том числе в Латвии и Литве. Затем она появится в американском прокате (3 сентября). В Беларуси и России дата выхода «Довода» перенесена на 10 сентября.

Напомним, что вместе с выходом этой картины после вынужденных каникул к работе планировало вернуться большинство кинотеатров государственной сети «КиноМинска». Однако после того, как фильм трижды перенесли в проката, в организации стали рассматривать и другие варианты. Об этом TUT.BY рассказала заместитель генерального директора по развитию, информации и рекламе Екатерина Богданова.

— То, что наши кинотеатры откроются именно фильмом Нолана, — не стопроцентный вариант. Может быть, мы откроемся и раньше 10 сентября — сейчас прорабатываем разные варианты. Как только мы определимся, опубликуем информацию на нашем сайте и в социальных сетях.

На вопрос, какие еще премьеры рассматривают как фильмы для открытия государственной сети, Екатерина ответила, что пока не может поделиться этой информацией.

— Не то что каждый день — каждый час меняются даты выхода той или иной картины.

При этом специалист отметила, что в уже работающих кинотеатрах сети («Беларусь» и «Ракета») с каждым днем все больше зрителей.

Уточним, что всего в структуру «КиноМинска» входят 13 кинотеатров, большинство из них временно не работают с середины апреля. Открывать кинотеатры фильмами, которые уже были в прокате, в сети не видят смысла, поэтому в компании ждут премьер.

Напомним, что с июня в столице снова работают все кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas, правда, киноплощадки в ТЦ Galileo и ТЦ ARENAcity показывают кино только по пятницам и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино вернулся к работе с начала июля. Сеть «АртКинотеатр» пока не объявляла о своем полном возвращении с каникул, кино там показывают лишь периодически.

Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland работает автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком, а на крыше ТЦ Palazzo — Silver Screen Drive-in . Они будут открыты весь теплый сезон. А вот «Минский автокинотеатр» за Футбольным манежем проработал всего неделю и уже объявил о своем закрытии.

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