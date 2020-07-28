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Новый фильм Нолана выйдет в прокат только в сентябре
Источник материала: Tut.by
Новый фильм Кристофера Нолана
Выход британо-американского фильма Кристофера Нолана «Довод» переносили уже трижды. Премьера должна была состояться в середине июля, затем выход релиза передвинули на конец месяца, а после — на 13 августа. Теперь мировая премьера картины запланирована на 26 августа,
Напомним, что вместе с выходом этой картины после вынужденных каникул к работе планировало вернуться большинство кинотеатров государственной сети «КиноМинска». Однако после того, как фильм трижды перенесли в проката, в организации стали рассматривать и другие варианты. Об этом TUT.BY рассказала заместитель генерального директора по развитию, информации и рекламе Екатерина Богданова.
— То, что наши кинотеатры откроются именно фильмом Нолана, — не стопроцентный вариант. Может быть, мы откроемся и раньше 10 сентября — сейчас прорабатываем разные варианты. Как только мы определимся, опубликуем информацию на нашем сайте и в социальных сетях.
На вопрос, какие еще премьеры рассматривают как фильмы для открытия государственной сети, Екатерина ответила, что пока не может поделиться этой информацией.
— Не то что каждый день — каждый час меняются даты выхода той или иной картины.
При этом специалист отметила, что в уже работающих кинотеатрах сети («Беларусь» и «Ракета») с каждым днем все больше зрителей.
Уточним, что всего в структуру «КиноМинска» входят 13 кинотеатров, большинство из них временно
Напомним, что с июня в столице снова
Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland
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Новый фильм Кристофера Нолана «Довод» выйдет в белорусский прокат 10 сентября. В государственной сети «КиноМинска» не уверены, что будут дожидаться этой премьеры,...
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