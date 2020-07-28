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Пожары во Франции уничтожили более 500 гектаров леса

28.07.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожары во Франции уничтожили более 500 гектаров леса

Во Франции – серия крупных пожаров. На это раз уничтожено более 500 гектаров леса.

Пострадали два региона страны. В департаменте Жиронда на борьбу с огнем брошена авиация, идет эвакуация. До сих пор спасатели пытаются взять под контроль и стихию в департаменте Луара. Там сгорело уже более 250 гектаров леса.  

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Во Франции – серия крупных пожаров. На это раз уничтожено более 500 гектаров леса. Пострадали два региона страны. В департаменте Жиронда на борьбу с огнем брошена...
 
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