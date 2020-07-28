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Пожары во Франции уничтожили более 500 гектаров леса
Источник материала: ОНТ
Во Франции – серия крупных пожаров. На это раз уничтожено более 500 гектаров леса.
Пострадали два региона страны. В департаменте Жиронда на борьбу с огнем брошена авиация, идет эвакуация. До сих пор спасатели пытаются взять под контроль и стихию в департаменте Луара. Там сгорело уже более 250 гектаров леса.
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Во Франции – серия крупных пожаров. На это раз уничтожено более 500 гектаров леса. Пострадали два региона страны. В департаменте Жиронда на борьбу с огнем брошена...
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