Пожары во Франции уничтожили более 500 гектаров леса

Источник материала: ОНТ

Во Франции – серия крупных пожаров. На это раз уничтожено более 500 гектаров леса.

Пострадали два региона страны. В департаменте Жиронда на борьбу с огнем брошена авиация, идет эвакуация. До сих пор спасатели пытаются взять под контроль и стихию в департаменте Луара. Там сгорело уже более 250 гектаров леса.

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