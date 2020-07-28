Крупнейший самолет-амфибия успешной совершил первый запуск с поверхности моря

Источник материала: ОНТ

Китай провёл успешные испытания самого большого в мире самолёта-амфибии. Уникальное авиасудно находилось в воздухе полчаса.

Сначала оно взлетело с поверхности воды, затем снова приземлилось на водную гладь. Инженеры также оценили воздействие морской среды на узлы 37-метровой «амфибии». Массовое производство начнется через два года. Такой борт будет эффективен при тушении лесных пожаров: за 20 секунд он способен забирать 12 тонн воды. Не заменим и для спасения на море вдали от берега. Без дозаправки «амфибия» может преодолеть почти 5 тысяч километров.

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