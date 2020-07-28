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Лукашенко заявил, что правоохранителей обижать не допускается

28.07.2020 13:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Попытки нападения на правоохранителей должны быть исключены, считает белорусский президент.

28 июля Александр Лукашенко посещает войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.

Здесь его встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа Дмитрий Балаба.

Глава государства, общаясь с бригадой спецназа, заметил, что как-то видел кадры одной из уличных акций в Минске. Там, по его словам, «люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами».

Президент подчеркнул, что таких инцидентов впредь допускать нельзя. 

«Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят», – сказал Лукашенко.

«А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», – добавил президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

 
Теги: Минск
 
 
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Попытки нападения на правоохранителей должны быть исключены, считает белорусский президент.
 
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