|
Московский “Локомотив” пытается сбить цену на Виталия Лисаковича
Источник материала: Партизан
Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович вскоре может перебраться в московский "Локомотив". Однако стороны пока не достигли договоренности.
По информации Metaratings.ru, белорусский клуб рассчитывал продать 22-летнего игрока за 2 млн евро. Но затем столичной команде удалось снизить цену до 1,5 млн.
Сейчас "Локомотив" не хочет платить больше 1 млн. Переговоры продолжаются. Вероятнее всего, их итог будет известен только через несколько недель, так как необходимо время для оформления соответствующих бумаг.
Ранее стало известно, что в конце июля нападающий пройдет медобследование для железнодорожников и заключит с московским клубом четырехлетнее соглашение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович вскоре может перебраться в московский "Локомотив". Однако стороны пока не достигли договоренности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)