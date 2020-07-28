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Московский “Локомотив” пытается сбить цену на Виталия Лисаковича

28.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович вскоре может перебраться в московский "Локомотив". Однако стороны пока не достигли договоренности.




По информации Metaratings.ru, белорусский клуб рассчитывал продать 22-летнего игрока за 2 млн евро. Но затем столичной команде удалось снизить цену до 1,5 млн.

Сейчас "Локомотив" не хочет платить больше 1 млн. Переговоры продолжаются. Вероятнее всего, их итог будет известен только через несколько недель, так как необходимо время для оформления соответствующих бумаг.

Ранее стало известно, что в конце июля нападающий пройдет медобследование для железнодорожников и заключит с московским клубом четырехлетнее соглашение.
 
 
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Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович вскоре может перебраться в московский "Локомотив". Однако стороны пока не достигли договоренности.
 
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