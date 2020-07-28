ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

75-летний юбилей отмечает народный артист Беларуси Георгий Белоцерковский

28.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

75-летний юбилей отмечает народный артист Беларуси Георгий Белоцерковский

75-летие сегодня отмечает народный артист Беларуси – Григорий Белоцерковский. Слова поздравления актеру направил Президент. 

Григорий Белоцерковский – ровесник победы, родился в Барнауле в 45 году, а последние 35 лет радует зрителей Могилевского драмтеатра. В творческой биографии – более 100 ролей, снимается и в кино. Увидеть его можно в знаковых фильмах «Раскиданное гнездо», «И больше никого», «Мы - хлопцы живучие».  


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
75-летие сегодня отмечает народный артист Беларуси – Григорий Белоцерковский. Слова поздравления актеру направил Президент.  Григорий Белоцерковский – ровесник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Онколог назвал популярный продукт, улучшающий пищеварение. Вы удивитесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика