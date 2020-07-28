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75-летний юбилей отмечает народный артист Беларуси Георгий Белоцерковский
Источник материала: ОНТ
75-летие сегодня отмечает народный артист Беларуси – Григорий Белоцерковский. Слова поздравления актеру направил Президент.
Григорий Белоцерковский – ровесник победы, родился в Барнауле в 45 году, а последние 35 лет радует зрителей Могилевского драмтеатра. В творческой биографии – более 100 ролей, снимается и в кино. Увидеть его можно в знаковых фильмах «Раскиданное гнездо», «И больше никого», «Мы - хлопцы живучие».
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75-летие сегодня отмечает народный артист Беларуси – Григорий Белоцерковский. Слова поздравления актеру направил Президент. Григорий Белоцерковский – ровесник...
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