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Новый квартал на Рябцева в Бресте: высотки, магазины и закрытые дворы

28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Строительство первого одиннадцатиэтажного дома на четыре подъезда началось по улице Лейтенанта Рябцева, где планируется возвести крупный район многоквартирной застройки – 180 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас идут работы под подготовку подушки нижнего слоя фундаментальной плиты дома. Занимаются ими работники СМУ №2 КУП «Брестжилстрой».

Новый квартал на Рябцева в Бресте: высотки, магазины и закрытые дворы

Проект микрорайона разработали специалисты ОАО «Полесьежилстрой». Квартал новой жилой застройки находится между улицей Лейтенанта Рябцева и промышленной зоной железной дороги и обещает быть выразительным, с переменной этажностью.

Новый квартал на Рябцева в Бресте: высотки, магазины и закрытые дворы

В разговоре с журналистом Zarya.by начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома Николай Власюк отметил, что общая пешеходная связь объединит три квартала.

- Каждый из них будет состоять из пяти домов. В каждом квартале на первом плане возведут высотную шестнадцатиэтажку и рядышком – по два пятиэтажных здания. На втором плане будут дома КПД на одиннадцать этажей.

Новый квартал на Рябцева в Бресте: высотки, магазины и закрытые дворы

Кроме этого, определены места размещения социально-бытовых объектов: магазинов, торговых точек, аптек, поликлиники.

– Идея многоэтажной жилой застройки состоит в том, чтобы сделать комфортную жилую среду, квартал с безопасным дворовым пространством, где предусмотрены детские и спортивные площадки. В рамках детального плана в данном районе планируется также строительство двух детских садов. Что касается близости квартала к железной дороге, то предусмотрено строительство специального защитного экрана, который будет минимизировать шумовые эффекты, – подчеркнул Николай Николаевич.

Новый квартал на Рябцева в Бресте: высотки, магазины и закрытые дворы

Также, по проекту, на территорию внутренних дворов квартала автомобиль въехать не сможет, дворы задуманы закрытыми. Попасть туда транспорт сможет только по острой необходимости. Это позволит сделать квартал более безопасным и комфортным.

 
 
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  Строительство первого одиннадцатиэтажного дома на четыре подъезда началось по улице Лейтенанта Рябцева, где планируется возвести крупный район...
 
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