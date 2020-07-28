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Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук

28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие брестчане! Сегодня особая дата в истории нашего города. Этот день обязан знать и чтить КАЖДЫЙ брестчанин.

Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук

28 июля 1944 года наш город был освобождён после трёхлетней оккупации.

Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук

СЛАВА НАШИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ!!!

Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук

На фото - Брест после освобождения: общий вид пострадавшего города, разрушенные дома по ул. Горького, 17-го сентября..... удручающие кадры.

Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук

Глядя на них, понимаешь,что наша задача - сохранить мир в нашем городе и стране.

П.С. фото предоставлены Брестским областным краеведческим музеем.

 
Теги: Брест
 
 
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  Дорогие брестчане! Сегодня особая дата в истории нашего города. Этот день обязан знать и чтить КАЖДЫЙ брестчанин. 28 июля 1944 года наш город был освобождён после ...
 
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