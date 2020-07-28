Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие брестчане! Сегодня особая дата в истории нашего города. Этот день обязан знать и чтить КАЖДЫЙ брестчанин.





28 июля 1944 года наш город был освобождён после трёхлетней оккупации.





СЛАВА НАШИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ!!!





На фото - Брест после освобождения: общий вид пострадавшего города, разрушенные дома по ул. Горького, 17-го сентября..... удручающие кадры.





Глядя на них, понимаешь,что наша задача - сохранить мир в нашем городе и стране.

П.С. фото предоставлены Брестским областным краеведческим музеем.