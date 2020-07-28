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Архивные кадры разрушенного города Бреста опубликовал Рогачук
28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорогие брестчане! Сегодня особая дата в истории нашего города. Этот день обязан знать и чтить КАЖДЫЙ брестчанин.
28 июля 1944 года наш город был освобождён после трёхлетней оккупации.
СЛАВА НАШИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ!!!
На фото - Брест после освобождения: общий вид пострадавшего города, разрушенные дома по ул. Горького, 17-го сентября..... удручающие кадры.
Глядя на них, понимаешь,что наша задача - сохранить мир в нашем городе и стране.
П.С. фото предоставлены Брестским областным краеведческим музеем.
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Дорогие брестчане! Сегодня особая дата в истории нашего города. Этот день обязан знать и чтить КАЖДЫЙ брестчанин. 28 июля 1944 года наш город был освобождён после ...
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