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В парке «Дививелка» установили еще один экспонат военной техники

28.07.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музей военной техники в столичном парке «Дививелка» пополнился еще одним экспонатом — самоходной артиллерийско-минометной установкой «Нона». Это передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: агентство «Минск-Новости»

Машина стала третьей по счету единицей бронетехники, размещенной в парке. Как мы писали ранее, 17 июля здесь установили две единицы бронетехники: одна машина, видимо, должна изображать БМП-2, но, скорее всего, это передвижной разведывательный пункт ПРП-3 «Вал» на базе БМП-1 (однако на башне имеется ствол, как у малокалиберной пушки, при этом на реальных БМП-2 ставилась пушка 2A42 со значительно более длинным стволом). И второй стала машина управления командира батареи 1В18 «Клен» на шасси БТР-60.

Вы можете видеть эти две машины на заднем плане на снимке ниже.


Фото: агентство «Минск-Новости»

Хотя агентство «Минск-Новости» назвало «Нону» БМД (боевой машиной десанта), на деле 2С9 «Нона-С» — это советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка. Некоторое отношение к БМД она имеет (САУ разработана на базе десантного бронетранспортера БТР-Д, который, в свою очередь, сделан на основе БМД-1), но это, безусловно, совсем другая модель.

«Нона» стала первым по-настоящему удачным десантируемым самоходным орудием. В годы холодной войны советские воздушно-десантные войска очень нуждались в вооружении, которое позволило бы резко повысить огневую мощь подразделений во вражеском тылу. Работы над моделью велись десятилетиями, и к концу семидесятых с конвейеров начали сходить первые «Ноны».

Алюминиевая броня, небольшая масса в 8 тонн (что позволяло сбрасывать технику на парашюте) и отличное 120-миллиметровое орудие с минометной баллистикой делали (и делают) «Нону» одним из удачных образцов «десантной» бронетехники. Лучше всего артиллерийская установка умеет бороться с пехотой и легкой бронетехникой, но для орудия разработан и кумулятивный снаряд с неплохой бронепробиваемостью.

Как и многие виды советской бронетехники, «Нона» получила боевое крещение в Афганистане, отметилась и в обеих Чеченских войнах.

Напомним, что в начале 2020 года у десантников в Минске появилась «своя» остановка. Необычный остановочный навес венчает фигура самолета, а внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант. Правда, впоследствии оказалось, что в качестве фона для рисунка таблички использовали фигуры военнослужащих ВДВ США и американские вертолеты. Тогда директор УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска» Геннадий Насевич пояснил, что это «временная наклейка». Позже табличку заменили.

Изначально планировалось, что такой дизайн для остановки общественного транспорта «Улица Мазурова» выбрали потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка, где планировалось обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной. Как сообщалось ранее, деньги на реконструкцию выделила администрация Фрунзенского района Минска.

— Теперь и у нас в Минске будет памятное место, посвященное десантникам. Как в Бресте, Витебске. Это будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, повышению имиджа Вооруженных Сил. Бронетехника передана нам Министерством обороны Беларуси. Машины отслужили свой срок, боевая начинка из них изъята, люки заварены. Трех экземпляров достаточно, другой техники устанавливать не планируем, — рассказал агентству «Минск-Новости» Геннадий Насевич.

«Нона» — единственный среди экспонатов образец, разработанный специально для воздушно-десантных войск: она предназначена в том числе и для сброса с парашютом.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Это первый из трех образцов, который действительно использовался в десантных войсках.
 
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