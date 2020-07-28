Парень на электросамокате попал под колеса авто – СК возбудил уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Парень попал под машину, катаясь на электросамокате, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Следователям удалось установить, что парень ехал по проезжей части, при этом на нем не было световозвращающих элементов. В результате ДТП он получил тяжкие телесные повреждения, его отвезли в больницу.

На месте аварии работали следователи, они также назначили необходимые экспертизы.

Все обстоятельства выясняются, уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.





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