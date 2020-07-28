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В Пружанах построят стадион для «Руха». Там будет находиться и база клуба
Источник материала: Партизан
Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета
По словам чиновника, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с вместительным стадионом.
По информации pruzhany.net, владелец футбольного клуба «Динамо» Брест Александр Зайцев финансирует реконструкцию костела и каплицы в Пружанском районе, хочет построить еще и дорогу. Отметим, что Александр Зайцев является уроженцем Ружан Пружанского района.
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Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома...
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