Что будет, если дать двум котам одну миску с кормом? Вот это

Источник материала: Tut.by

Если у вас дома живет меньше двух котов, то вы вряд ли сталкивались с такой же ситуацией, как на этом видео. Хозяйка предложила своим питомцам корм, но дала всего одну миску на двоих. Результат она сняла на видео: посмотрите, как повели себя коты.