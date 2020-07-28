|
Что будет, если дать двум котам одну миску с кормом? Вот это
Источник материала: Tut.by
Если у вас дома живет меньше двух котов, то вы вряд ли сталкивались с такой же ситуацией, как на этом видео. Хозяйка предложила своим питомцам корм, но дала всего одну миску на двоих. Результат она сняла на видео: посмотрите, как повели себя коты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просто взгляните, как повели себя коты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)