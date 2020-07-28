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Что будет, если дать двум котам одну миску с кормом? Вот это

28.07.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если у вас дома живет меньше двух котов, то вы вряд ли сталкивались с такой же ситуацией, как на этом видео. Хозяйка предложила своим питомцам корм, но дала всего одну миску на двоих. Результат она сняла на видео: посмотрите, как повели себя коты.

 
 
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