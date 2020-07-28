Akute, Push'n'Pull и Trubetskoy. Узнали, кто выступит на фестивале с билетами по 5 рублей

Источник материала: Tut.by

Антикризисный фестиваль музыки и еды «Дай пять» пройдет в Минске с 1 по 2 августа. Организаторы назвали имена музыкантов, которые выступят в рамках феста: всего за пять рублей можно будет прийти и послушать хедлайнеров — группы Akute, Push’n’Pull, Nemiga и Trubetskoy.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анна Никитина, TUT.BY

В начале августа на два дня Октябрьская, 19, превратится в фестивальную площадку, где будут размещены несколько музыкальных сцен, 20 точек фудкорта с необычными блюдами и зона с крафтовыми напитками. Здесь же будут продавать креативные изделия от мастеров современного и народного творчества.

Изюминка фестиваля — в его лайнапе. В течение двух дней здесь будут выступать топовые белорусские коллективы и местные диджеи. Делимся программой выступлений.

1 августа 12.00 — Dj Plavsky, Dj Sergyenya, Dj Azbukin, Dj Funky Monkey

17.30 — Michael Dailida

19.00 — «Галантерея»

20.30 — «Блеск Бати»

22.00 — Akute

23.30 — Push’n’Pull 2 августа 12.00 — Dj Micromag, Dj Papa Bo Selektah, Dj Panz

17.00 — The Up

19.10 — Nemiga

20.20 — «Нестандартный вариант»

21.30 — Trubetskoy

Также для гостей будут работать отдельная StandUp-площадка, где выступят известные белорусские комики: Дмитрий Нарышкин, Егор Анисимов, Егор Свирский, Степан Манкевич, Тарас Никитин, Евгений Буракевич и другие. Стендап можно будет послушать с 19.00 до 23.00 1 и 2 августа.

В субботу специально для тех, кто готов вливаться в яркие ночные вечеринки, сразу на двух танцполах пройдет музыкальный рейв. Одна сцена будет посвящена диско, вторая — музыке в стиле хаус. Начало — в 23.00.

Напомним, что создать антикризисный фестиваль «Дай пять» организаторов побудила пандемия: многие белорусы в условиях кризиса испытывают нехватку финансов, но при этом многие уже успели соскучиться по интересным музыкальным мероприятиям с вкусной едой.

— «Пять» — это не просто цифра или знак поддержки, это также стоимость входа, любого блюда, товара и услуги на нашем фестивале. «Дай пять» — и бери, что понравится, — описывают концепцию организаторы.

Кстати, теперь билеты на фестиваль можно купить онлайн — это позволит избежать очереди.

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