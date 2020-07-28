ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Akute, Push'n'Pull и Trubetskoy. Узнали, кто выступит на фестивале с билетами по 5 рублей

28.07.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Антикризисный фестиваль музыки и еды «Дай пять» пройдет в Минске с 1 по 2 августа. Организаторы назвали имена музыкантов, которые выступят в рамках феста: всего за пять рублей можно будет прийти и послушать хедлайнеров — группы Akute, Push’n’Pull, Nemiga и Trubetskoy.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анна Никитина, TUT.BY

В начале августа на два дня Октябрьская, 19, превратится в фестивальную площадку, где будут размещены несколько музыкальных сцен, 20 точек фудкорта с необычными блюдами и зона с крафтовыми напитками. Здесь же будут продавать креативные изделия от мастеров современного и народного творчества.

Изюминка фестиваля — в его лайнапе. В течение двух дней здесь будут выступать топовые белорусские коллективы и местные диджеи. Делимся программой выступлений.

1 августа

12.00 — Dj Plavsky, Dj Sergyenya, Dj Azbukin, Dj Funky Monkey
17.30 — Michael Dailida
19.00 — «Галантерея»
20.30 — «Блеск Бати»
22.00 — Akute
23.30 — Push’n’Pull

2 августа

12.00 — Dj Micromag, Dj Papa Bo Selektah, Dj Panz
17.00 — The Up
19.10 — Nemiga
20.20 — «Нестандартный вариант»
21.30 — Trubetskoy

Также для гостей будут работать отдельная StandUp-площадка, где выступят известные белорусские комики: Дмитрий Нарышкин, Егор Анисимов, Егор Свирский, Степан Манкевич, Тарас Никитин, Евгений Буракевич и другие. Стендап можно будет послушать с 19.00 до 23.00 1 и 2 августа.

В субботу специально для тех, кто готов вливаться в яркие ночные вечеринки, сразу на двух танцполах пройдет музыкальный рейв. Одна сцена будет посвящена диско, вторая — музыке в стиле хаус. Начало — в 23.00.

Напомним, что создать антикризисный фестиваль «Дай пять» организаторов побудила пандемия: многие белорусы в условиях кризиса испытывают нехватку финансов, но при этом многие уже успели соскучиться по интересным музыкальным мероприятиям с вкусной едой.

— «Пять» — это не просто цифра или знак поддержки, это также стоимость входа, любого блюда, товара и услуги на нашем фестивале. «Дай пять» — и бери, что понравится, — описывают концепцию организаторы.

Кстати, теперь билеты на фестиваль можно купить онлайн — это позволит избежать очереди.

Читайте также
Лето с Niletto. В минском аквапарке пройдет новый музыкальный фестиваль
«Очень смелые ребята». О чем шутили на дне рождения первого в Беларуси стендап-клуба?

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на заезды в картинг-клубе

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антикризисный фестиваль музыки и еды «Дай пять» пройдет в Минске с 1 по 2 августа. Организаторы назвали имена музыкантов, которые выступят в рамках феста: всего за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций откроется в ПолесГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика