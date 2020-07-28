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Брестский "Строитель" вышел в финал чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

28.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский "Строитель" стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

Брестский "Строитель" вышел в финал чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

Брестчане в серии матчей до двух побед оказались сильнее соперников из ХК "Гомель". В первом матче подопечные Леонида Онижука взяли верх со счетом 2:1. У выигравших отличились Евгений Степанец и Игорь Егощенков.

Во втором матче, который прошел в Гомеле, гости победили со счетом 4:1. В рядах брестчан результативностью отметился Иван Киселевич, ставший автором хет-трика. Еще один мяч забросил Игорь Егощенков.

Соперниками "Строителя" в борьбе за золото станут хоккеисты "Минска". Серия продлится до трех викторий одной из команд. В столице дружины встретятся 1 и 2 августа. Затем они переедут в Брест, где продолжат спор за звание сильнейшей команды страны 5-6 августа. Если в данные сроки не удастся выявить победителя, то 8 августа в Минске состоится решающая встреча.

Что касается спора за бронзу, то тут сойдутся СДЮШОР ХК "Минск"-РЦОП и ХК "Гомель". Первые поединки 1-2 августа примет Гомель. Ответные - 5 августа и, при необходимости, 6 августа состоятся в Минске. Если для достижения победы одной из дружин этого будет недостаточно, все решится 8 августа в Гомеле.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Брестский "Строитель" стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФХТ. Брестчане в серии...
 
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