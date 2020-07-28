ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Координатор слуцкого телеграмм-канала: Агитация не входит в наш план - мы за максимально честные выборы

28.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Координатор слуцкого телеграмм-канала: Агитация не входит в наш план - мы за максимально честные выборы

    Иллюстративное фото. Белновости

Екатерина - координатор слуцкого телеграмм-канала, который призывает людей стать независимыми наблюдателями на президентских выборах. Девушка рассказала SlutskGorod, где и как можно зарегистрироваться в качестве наблюдателя, какова его функция и для чего всё это нужно.

«Мы не агитируем ни за кого из кандидатов. Мы общаемся культурно. Мы обсуждаем только вопросы наблюдения на избирательных участках». Так гласит описание слуцкого телеграмм-канала наблюдателей, основателями которого является инициатива «Честные люди». Журналист SlutskGorod связалась с координатором канала и задала несколько вопросов.

Беседую с девушкой в телеграмм: она охотно идёт на разговор и не боится высказывать своё мнение, спокойно делится информацией. 

Катя, почему вы решили стать координатором?

— Я не люблю лицемерия, и за то, чтобы власть менялась. Когда Президент говорит, что его должность - очень тяжёлая ноша, что он никому бы такого не пожелал, но при этом держится за свое положение всеми возможными способами - это заставляет задуматься о его честности перед нами. Каким бы нам не рисовало его ТВ со всеми "заслугами" перед страной.

Расскажите, для чего создан ваш телеграмм-канал?

— На канале мы рассказываем людям, что нужно сделать, чтобы стать наблюдателем, какие документы для этого заполнить и как правильно это сделать. Отвечаем на вопросы, возникающие в процессе подготовки к аккредитации в качестве наблюдателя на участке. Информируем, есть ли уже наблюдатели на конкретном участке. Там, где более двух человек, мы создаём отдельные группы, чтобы люди договаривались об удобных днях и времени для наблюдения, чтобы участки не оставались без присмотра. Например, если одному из наблюдателей срочно нужно отъехать по делам.

Как вы считаете, можно ли таким образом повлиять на результаты выборов?

— Да, в любом случае, и нам нужно стремиться к этому! Наши люди настолько привыкли, что их мнение никого не волнует, что просто не верят в силу своего голоса. Если бы можно было донести это до каждого человека, тогда результат не заставил бы себя ждать. В качестве наблюдателя у нас пока записались только 28 человек возрасте от 20 и до 55 лет [по состоянию на 27.07.202]. Я думаю, многие люди пока не знают о такой возможности в Слуцке, и если бы об этом больше говорили - желающих бы прибавилось. Ведь чем больше наблюдателей, тем меньше места для маневра с фальсификацией голосов.



    Фото из архива euroradio.fm

Какова роль наблюдателя, что он должен делать?

— Главная задача наблюдателя: не допустить вбрасывания бюллетеней и расхождений числа проголосовавших в протоколах, которые будут показаны на участках по месту. Наблюдатель находится на участке в дни досрочного и основного дня голосования. Присутствует при опломбировании урн для голосования, ведёт подсчет явки избирателей, следит за тем, чтобы не было нарушений на участке в ходе голосований и фиксирует нарушения в протоколе. Также наблюдатель делает копии протоколов, которые вывешивает в конце каждого дня голосования участковая комиссия, может подавать жалобы от своего имени.

Сколько времени человек должен находиться на избирательном участке?

— По времени наблюдатель может сам выбрать удобный для него график. В дни досрочного голосования участок работает с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19 часов. Приходить нужно заранее, к 9.30-9.45, чтобы успеть на опломбировании урны и распечатывание прорези для вбрасывания бюллетеней. В день основного голосования работа УИК начинается в 8:00, но приходить опять же лучше заранее, в 7.30-7.45. Заканчивается голосование в 20.00. После чего начинается самое интересное - подсчет голосов. При этом наблюдатель тоже имеет право присутствовать. Он находится там до завершения подсчёта голосов и оглашения результатов.

Сколько наблюдателей будет на одном участке?

— Недавно ЦИК сказал о том, что на участке одновременно могут быть не более 3-х человек в день досрочного голосования, и не более 5-ти в день основного в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Поэтому сейчас пока сложно ответить на этот вопрос. Ещё в конце июня аккредитовали наблюдателей от БРСМ, Белой Руси, Союза ветеранов и других организаций, а независимые стали шестыми по счёту. Возможно, не все из предшествующих наблюдателей будут присутствовать на участках, и мы сможем их заменить. Надеемся на человеческий фактор.

Где случчане могут зарегистрироваться в качестве независимого наблюдателя?

— Мне известно три платформы, где можно пройти регистрацию: на сайте "Честные люди", на платформе "zubr" и в нашем телеграмм-канале «Слуцкий Район Наблюдатели». Кстати на днях появился обучающий онлайн-курс для таких людей, его можно пройти всего за пару часов. Хочу отметить, что агитация не входит в наш план - мы за максимально честные выборы.

В конце беседы прошу у девушки фото для публикации. Немного помешкав, Катя мягко отказывает. Говорит, что при нынешней власти прежде чем показать своё лицо, следует в первую очередь задуматься о собственной безопасности. И это ей очень не нравится.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координатор слуцкого телеграмм-канала рассказала, где и как можно зарегистрироваться в качестве независимого наблюдателя, какова его функция и для чего всё это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство утвердило перечень госпрограмм научных исследований до 2025 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика