Источник материала: Слуцк Город





Иллюстративное фото. Белновости

Екатерина - координатор слуцкого телеграмм-канала, который призывает людей стать независимыми наблюдателями на президентских выборах. Девушка рассказала SlutskGorod, где и как можно зарегистрироваться в качестве наблюдателя, какова его функция и для чего всё это нужно.

«Мы не агитируем ни за кого из кандидатов. Мы общаемся культурно. Мы обсуждаем только вопросы наблюдения на избирательных участках». Так гласит описание слуцкого телеграмм-канала наблюдателей, основателями которого является инициатива «Честные люди». Журналист SlutskGorod связалась с координатором канала и задала несколько вопросов.

Беседую с девушкой в телеграмм: она охотно идёт на разговор и не боится высказывать своё мнение, спокойно делится информацией.

Катя, почему вы решили стать координатором?

— Я не люблю лицемерия, и за то, чтобы власть менялась. Когда Президент говорит, что его должность - очень тяжёлая ноша, что он никому бы такого не пожелал, но при этом держится за свое положение всеми возможными способами - это заставляет задуматься о его честности перед нами. Каким бы нам не рисовало его ТВ со всеми "заслугами" перед страной.

Расскажите, для чего создан ваш телеграмм-канал?

— На канале мы рассказываем людям, что нужно сделать, чтобы стать наблюдателем, какие документы для этого заполнить и как правильно это сделать. Отвечаем на вопросы, возникающие в процессе подготовки к аккредитации в качестве наблюдателя на участке. Информируем, есть ли уже наблюдатели на конкретном участке. Там, где более двух человек, мы создаём отдельные группы, чтобы люди договаривались об удобных днях и времени для наблюдения, чтобы участки не оставались без присмотра. Например, если одному из наблюдателей срочно нужно отъехать по делам.

Как вы считаете, можно ли таким образом повлиять на результаты выборов?

— Да, в любом случае, и нам нужно стремиться к этому! Наши люди настолько привыкли, что их мнение никого не волнует, что просто не верят в силу своего голоса. Если бы можно было донести это до каждого человека, тогда результат не заставил бы себя ждать. В качестве наблюдателя у нас пока записались только 28 человек возрасте от 20 и до 55 лет [по состоянию на 27.07.202]. Я думаю, многие люди пока не знают о такой возможности в Слуцке, и если бы об этом больше говорили - желающих бы прибавилось. Ведь чем больше наблюдателей, тем меньше места для маневра с фальсификацией голосов.





Фото из архива euroradio.fm

Какова роль наблюдателя, что он должен делать?

— Главная задача наблюдателя: не допустить вбрасывания бюллетеней и расхождений числа проголосовавших в протоколах, которые будут показаны на участках по месту. Наблюдатель находится на участке в дни досрочного и основного дня голосования. Присутствует при опломбировании урн для голосования, ведёт подсчет явки избирателей, следит за тем, чтобы не было нарушений на участке в ходе голосований и фиксирует нарушения в протоколе. Также наблюдатель делает копии протоколов, которые вывешивает в конце каждого дня голосования участковая комиссия, может подавать жалобы от своего имени.

Сколько времени человек должен находиться на избирательном участке?

— По времени наблюдатель может сам выбрать удобный для него график. В дни досрочного голосования участок работает с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19 часов. Приходить нужно заранее, к 9.30-9.45, чтобы успеть на опломбировании урны и распечатывание прорези для вбрасывания бюллетеней. В день основного голосования работа УИК начинается в 8:00, но приходить опять же лучше заранее, в 7.30-7.45. Заканчивается голосование в 20.00. После чего начинается самое интересное - подсчет голосов. При этом наблюдатель тоже имеет право присутствовать. Он находится там до завершения подсчёта голосов и оглашения результатов.

Сколько наблюдателей будет на одном участке?

— Недавно ЦИК сказал о том, что на участке одновременно могут быть не более 3-х человек в день досрочного голосования, и не более 5-ти в день основного в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Поэтому сейчас пока сложно ответить на этот вопрос. Ещё в конце июня аккредитовали наблюдателей от БРСМ, Белой Руси, Союза ветеранов и других организаций, а независимые стали шестыми по счёту. Возможно, не все из предшествующих наблюдателей будут присутствовать на участках, и мы сможем их заменить. Надеемся на человеческий фактор.

Где случчане могут зарегистрироваться в качестве независимого наблюдателя?

— Мне известно три платформы, где можно пройти регистрацию: на сайте "Честные люди", на платформе "zubr" и в нашем телеграмм-канале «Слуцкий Район Наблюдатели». Кстати на днях появился обучающий онлайн-курс для таких людей, его можно пройти всего за пару часов. Хочу отметить, что агитация не входит в наш план - мы за максимально честные выборы.

В конце беседы прошу у девушки фото для публикации. Немного помешкав, Катя мягко отказывает. Говорит, что при нынешней власти прежде чем показать своё лицо, следует в первую очередь задуматься о собственной безопасности. И это ей очень не нравится.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by