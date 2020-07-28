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На выборах в Беларуси выявляются новые нарушения при формировании участков комиссий

28.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Минского района Марьям Малашонок в этом году хотела стать членом участковой комиссии в Боровлянской средней школе. Собрала подписи у соседей, но чиновники ее не поддержали, и в итоге в состав комиссии вошли только учителя школы, где и находится участок.



Суд оставил решение в силе, однако Марьям решила выяснить, а поддерживали ли на самом деле избиратели тех учителей, которые в итоге будут считать голоса. И выяснилось, что в документах шести членов комиссии указаны граждане, которые на самом деле ничего не подписывали. Теперь 12 человек обратились в милицию, просят разобраться, почему их подписи подделали.

Речь идет о Втором Лесном участке для голосования № 12, который находится в Боровлянской средней школе в агрогородке Лесной. В состав избирательной комиссии вошло 11 человек, все — учителя школы, большинство ранее уже работали на выборах — и как члены комиссии, и как наблюдатели, пишет tut.by.

Из 11 вошедших в комиссию учителей только четверо выдвигались от общественных организаций: замдиректора Боровлянской средней школы Надежда Александрович — от профсоюза (она стала заместителем председателя комиссии), учитель английского языка Светлана Хурсевич — от «Белорусского детского фонда», учитель белорусского языка и литературы Виктория Цалко — от БРСМ, учитель русского языка и литературы Ольга Штанюк (она стала председателем комиссии) — от «Белой Руси».

Остальные семь человек выдвигались от группы избирателей, то есть должны были собрать минимум десять подписей у граждан, которые будут голосовать на участке № 12. И только по одному члену комиссии, учителю младших классов Анне Данилковой, нет обращения в милицию.

Из указанных членов комиссии, действия которых избиратели просят проверить в милиции, мы дозвонились только учителю физкультуры Елене Шинкевич. В разговоре с журналистом она указала, что «ничего не подделывала» и «у нас все законно».

— Вы сами собирали подписи? — уточнили мы.

— Это мне надо поговорить с председателем, который все это делал.

— Вы же лично выдвигались. Вы должны были сами прийти к гражданам, которые вас выдвинули. Вы лично собирали подписи?

— Лично — не собирала… Это выдвигалось Боровлянской средней школой, правильно?

— Вас, по документам, выдвинуло десять граждан.

— Я что-то не понимаю… Получается, кто-то подделал подписи… Я ничего не подделывала… Я перезвоню председателю нашей комиссии и уточню.


Во время второго звонка Елена Шинкевич сказала, что не готова обсуждать ситуацию, и хочет разобраться, действительно ли было подано заявление в милицию. Председатель избирательной комиссии на участке № 12 Ольга Штанюк и вовсе ответила: «Я никакую информацию вам дать не могу».

Документы у претендентов в члены комиссии принимают местные исполкомы. Начальник юридического отдела Минского райисполкома Анна Лухверчик пояснила, что специалисты сверяют в заявлениях, поданных от группы граждан, проживают ли избиратели по указанному участку, проверять действительность подписей не входит в их обязанности.

В Центризбиркоме также отказались прокомментировать ситуацию, сославшись, как и в Минском райисполкоме на то, что такими вопросами занимается милиция.

В Минской районной избирательной комиссии сообщили, что никаких заявлений из милиции пока не получали, что членов участковых комиссий выбирали на заседании президиума райисполкома, то есть не члены районной комиссии, а местные чиновники и депутаты. Решение об исключении кого-либо из членов участковых комиссий в Минском районе пока тоже не принимали.

Это уже пятый известный случай, когда избиратели обращаются в милицию с просьбой провести проверку по факту недействительных подписей за граждан, которые в итоге стали членами участковых комиссий.

Первый случай касается члена комиссии Татьяны Плащинской (работает на предприятии «Белметалл») в Заводском районе Минска;

Второй — членов комиссии Натальи Онищенко и Александра Никитенко (сотрудники завода холдинга «БелОМО») в Первомайском районе Минска;

Третий случай произошел в Московском районе Минска и связан с выдвижением воспитателя 12-й гимназии Ирины Ягутко;

Четвертый случай касается членов комиссии Восьмого лесного участка для голосования № 18, который находится в Боровлянском сельском совете, вопросы у избирателей по подписям, которые собрали Людмила Барбашева (главный бухгалтер ЧУП «Карусель»), Людмила Дайняк (медсестра в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии), Татьяна Нестерович (директор Дома культуры агрогородка Лесной).

Пока милиция не приняла решения ни по одному заявлению граждан и даже не опросила заявителей.
 
Теги: Минск
 
 
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Жительница Минского района Марьям Малашонок в этом году хотела стать членом участковой комиссии в Боровлянской средней школе. Собрала подписи у соседей, но...
 
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