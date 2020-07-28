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Показываем, как делают белорусские таблетки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждая оригинальная таблетка на этом предприятии поначалу получает ряд лекарственных клонов, рассказали в проекте «Сделано».
Испытания отсеивают неэффективные копии. В идеале должна повториться «реакция» оригинала. А дальше – еще ряд ступеней проверки качества.
Подлинность субстанции, количество и качество примесей, стабильность образца – максимум тестов перед тем, как предложить лекарство добровольцам.
Илья Медведский, начальник отдела научно-фармацевтической лаборатории фармпредприятия:
Оборудование – итальянское, немецкое, швейцарское. Этаж заполнен высокотехнологичными устройствами. Это своего рода «мозг, печень и легкие» завода. Десятки датчиков контролируют и анализируют в режиме реального времени мельчайшие параметры качества воды и воздуха, а также влажность, температуру и перепады давления.
Это – зона вспомогательных систем. Отсюда и начинается зарождение, например, ампулы. «Дирижирует» этим большим технологическим «оркестром» один человек.
Светлана Федосик, начальник микробиологической лаборатории фармпредприятия:
15 лет назад компания начинала всего с трех препаратов. Сегодня имеет более двух сотен позиций. И это еще один индикатор роста фармацевтической промышленности Беларуси на конкретном примере. Ежегодно здесь разрабатывают не менее 10 новых медпрепаратов.
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Каждая оригинальная таблетка на этом предприятии поначалу получает ряд лекарственных клонов, рассказали в проекте «Сделано». Мы в...
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