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Показываем, как делают белорусские таблетки

28.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждая оригинальная таблетка на этом предприятии поначалу получает ряд лекарственных клонов, рассказали в проекте «Сделано».   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Мы в лаборатории крупной частной компании, входящей в топ-5 белорусских производителей.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Испытания отсеивают неэффективные копии. В идеале должна повториться «реакция» оригинала. А дальше – еще ряд ступеней проверки качества.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Подлинность субстанции, количество и качество примесей, стабильность образца – максимум тестов перед тем, как предложить лекарство добровольцам.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Илья Медведский, начальник отдела научно-фармацевтической лаборатории фармпредприятия:  
Биоэквивалентное испытание позволяет доказать, что скорость всасывания нашего лекарственного средства, время его пребывания в организме человека и скорость его выведения из организма абсолютно совпадает с оригинальным лекарственным средством.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Модернизация и новый цех значительно продвинули вперед одного из представителей фармацевтической индустрии Беларуси с пропиской в Логойске.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Оборудование – итальянское, немецкое, швейцарское. Этаж заполнен высокотехнологичными устройствами. Это своего рода «мозг, печень и легкие» завода. Десятки датчиков контролируют и анализируют в режиме реального времени мельчайшие параметры качества воды и воздуха, а также влажность, температуру и перепады давления.  

Показываем, как делают белорусские таблетки

Это – зона вспомогательных систем. Отсюда и начинается зарождение, например, ампулы. «Дирижирует» этим большим технологическим «оркестром» один человек.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

Светлана Федосик, начальник микробиологической лаборатории фармпредприятия:   
Инженер-микробиолог – это специалист, который занимается контролем качества в соответствии с разработанными методиками. Это микробиологическая чистота сырья и готовой продукции, стерильность, бактериальные детоксины. Результат нашей работы – это, естественно, качественные лекарственные средства.   

Показываем, как делают белорусские таблетки

15 лет назад компания начинала всего с трех препаратов. Сегодня имеет более двух сотен позиций. И это еще один индикатор роста фармацевтической промышленности Беларуси на конкретном примере. Ежегодно здесь разрабатывают не менее 10 новых медпрепаратов.   

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.

Люди в материале: Илья Медведский, Светлана Федосик

 
 
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Новости Беларуси. Каждая оригинальная таблетка на этом предприятии поначалу получает ряд лекарственных клонов, рассказали в проекте «Сделано».    Мы в...
 
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